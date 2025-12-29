Egészség
Ultramagas koleszterin
Ezért ne egyen csak húst, sajtot és vajat.
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul
A férfi naponta körülbelül 4 kg sajtot, húst és vajat fogyasztott anélkül, hogy mérlegelte volna a lehetséges kockázatokat. Csak akkor döntött úgy, hogy orvoshoz fordul, amikor furcsa sárgás csíkok jelentek meg a könyökén, tenyerén és lábán.
Az orvosok ötször magasabb koleszterinszintet diagnosztizáltak nála a normálisnál. Ez zsíros lerakódások felhalmozódásához vezetett a bőre alatt. Bár ezek a sárga csíkok önmagukban nem veszélyesek, az ilyen magas koleszterinszint jelentősen növeli a stroke és a szívroham kockázatát – olvasható a gismeteto oldalán.