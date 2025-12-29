2026. január 8., csütörtök

Ultramagas koleszterin

Ezért ne egyen csak húst, sajtot és vajat.

MH
 2025. december 29. hétfő. 23:14
Egy 40 éves floridai lakos váratlan következményekkel szembesült: a koleszterin szó szerint szivárgott az ereiben. Ezt a drámai hatást a nyolc hónapos, kizárólag állati eredetű termékekből – halból, húsból, sajtból és tojásból – álló étrendje okozta.

Ultramagas koleszterin
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul

A férfi naponta körülbelül 4 kg sajtot, húst és vajat fogyasztott anélkül, hogy mérlegelte volna a lehetséges kockázatokat. Csak akkor döntött úgy, hogy orvoshoz fordul, amikor furcsa sárgás csíkok jelentek meg a könyökén, tenyerén és lábán.

Az orvosok ötször magasabb koleszterinszintet diagnosztizáltak nála a normálisnál. Ez zsíros lerakódások felhalmozódásához vezetett a bőre alatt. Bár ezek a sárga csíkok önmagukban nem veszélyesek, az ilyen magas koleszterinszint jelentősen növeli a stroke és a szívroham kockázatát – olvasható a gismeteto oldalán.

