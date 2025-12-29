Megugrott egy ritka rákfajta előfordulása a fiatalok körében

Az utóbbi években meredeken emelkedik egy ritka ráktípus előfordulása a fiatalok körében. A vakbélrák újabban különösen a 40 év alattiakat érinti.

Egy friss amerikai kutatás szerint a fiatalabbaknál három-négyszer nagyobb az esély arra, hogy vakbélrákot diagnosztizálnak, mint az idősebbeknél – írja az Origo.

Korábban a vakbélrák szinte kizárólag időseknél fordult elő. Ma azonban minden harmadik beteget 50 éves kora előtt diagnosztizálnak. A jelenséget évek óta vizsgálja Andreana Holowatyj, a Vanderbilt Egyetem kutatója.

Egy 2020-as elemzés szerint az Egyesült Államokban 2000 és 2016 között 232 százalékkal nőtt a rosszindulatú vakbéldaganatok száma. A növekedés minden generációt érintett.

A vakbél egy kicsi, ujjnyi nagyságú szerv, amely az emésztőrendszerhez kapcsolódik, és általában csak akkor kerül szóba, ha begyullad. Korábban sokáig felesleges szervnek tartották. Ma már tudjuk, hogy fontos szerepe lehet az immunrendszer működésében. A leggyakoribb problémája a vakbélgyulladás, és a műtétek során nagyon ritka esetekben daganatot is felfedeznek az orvosok.

A betegség tünetei nehezen felismerhetők. Ilyen lehet a hasi fájdalom, a puffadás vagy a kismedencei fájdalom. Ezeket sokan tévesen emésztési gondokkal vagy más, gyakoribb betegségekkel hozzák összefüggésbe. Évente körülbelül 150 ezer vastagbélrákos esetet diagnosztizálnak, míg vakbélrákból csak mintegy 3 ezer fordul elő.

A ritka rákfajta esetében jelenleg nincsenek egységes szűrési irányelvek, és a kezelési lehetőségek is korlátozottak. A daganat könnyen rejtve maradhat, főleg azért, mert a vakbélgyulladást egyre gyakrabban műtét nélkül kezelik. A betegség néha sérvre, cisztára vagy nőknél nőgyógyászati elváltozásra hasonlít. Emiatt gyakran csak későn derül ki a valódi ok.

A kutatók még nem tudják pontosan, miért nő ennyire gyorsan az esetek száma. Feltételezik, hogy szerepet játszhat az étrend, a mozgáshiány, az örökölt genetikai eltérések, valamint a környezeti hatások. Ilyen lehet a műanyagokból vagy vegyi anyagokból származó szennyezés. Egyes szakértők szerint az sem véletlen, hogy más emésztőrendszeri daganatok is egyre gyakoribbak a fiataloknál. A feldolgozott élelmiszerek, az alkohol és a rossz alvás mind növelhetik a kockázatot.