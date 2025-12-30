Ezek az élelmiszerek csökkentik egy gyakori rákfajta kockázatát

A B3-vitamin segít a bőrsejtek regenerálódásában. Ezáltal csökkenti a bőrrák kockázatát, amely egy különösen gyakori rákfajta. Egy tanulmány kimutatta a jelentős védőhatást.

A B3-vitamin, más néven niacin, központi szerepet játszik sejtjeink energia-anyagcseréjében. Ez különösen fontos a bőr számára, mivel az naponta UV-sugárzásnak van kitéve. Ezek károsíthatják a bőrsejtek örökletes anyagát, ami a bőrrák egyik fő kiváltó oka.

Tanulmányok kimutatták: a nikotinamid segíthet a károsodott bőrsejtek jobb regenerálódásában. Támogatja a szervezet saját DNS-javító mechanizmusait, és egyúttal erősíti a bőr immunrendszerét. Ezáltal a veszélyes sejtváltozások jobban eltávolíthatók.

Különösen a világos bőrű vagy bőrrákos előzményekkel rendelkező embereknél mutatkozott hatása: a tanulmányok szerint a nikotinamid rendszeres szedése jelentősen csökkentette az új fehér bőrrákos megbetegedések számát.

Tanulmányok a B3-vitamin hatását mutatják a bőrrákra

A bőrrák gyakori rákfajta Németországban. Ezért még nagyobb az érdeklődés egy 2025-ös új tanulmány iránt: ez azt mutatja, hogy a B3-vitamin, pontosabban a nikotinamid csökkentheti a fehér bőrrák újbóli kialakulásának kockázatát.

A tanulmányt a neves szakfolyóirat, a „Jama Dermatology” tette közzé. A kutatók több mint 33 800, már fehér bőrrákban szenvedő ember egészségügyi adatait értékelték. Az érintettek egy része rendszeresen szedett nikotinamidot, többnyire naponta kétszer 500 milligrammot, mások nem. Az eredmény: azok, akik B3-vitamint szedtek, összességében 14 százalékkal alacsonyabb kockázatot mutattak a bőrrák újbóli kialakulására.

A hatás a legerősebb azoknál volt, akik közvetlenül az első bőrrákdiagnózis után kezdték el a nikotinamid szedését. Náluk lényegesen kevesebb új daganat jelent meg – főleg a laphámsejtes karcinóma, a fehér bőrrák egyik gyakori formája esetében.

Hogyan véd a B3-vitamin?

A nikotinamid segíti a bőrsejteket az UV-sugárzás okozta károsodások helyreállításában és erősíti a bőr helyi immunrendszerét. Így a veszélyes sejtváltozások jobban elháríthatók, mielőtt rák alakulna ki.

A szakértők hangsúlyozzák: a B3-vitamin nem helyettesíti a naptejet. A ruházat, az árnyék és a rendszeres bőrvizsgálatok továbbra is döntő fontosságúak. A magas kockázatú emberek számára azonban a nikotinamid hasznos kiegészítő lehet, orvosával való konzultációt követően.

A tanulmány azt mutatja: néha a megelőzés apró, jól ismert építőelemekben rejlik.

Mi is pontosan a B3-vitamin, és milyen szerepet játszik a szervezetünkben?

A B3-vitamin a B-komplex vízoldható vitaminjai közé tartozik. A szervezetben főként két formában fordul elő: nikotinsavként és nikotinamidként. Ezekből keletkeznek a NAD és NADP koenzimek. Ezek kicsi, de nélkülözhetetlen segítők, amelyek számtalan anyagcsere-reakciót tesznek lehetővé. Figyelemre méltó: a niacin különösen stabil vitaminnak számít, a hő és a fény alig hat rá.

A B3-vitamin segít az ételből energiát előállítani az izmok, a szervek és az agy számára. A bőr és a nyálkahártyák számára is fontos a megfelelő ellátás.

A B3-vitamin különlegessége, hogy az emberi szervezet részben maga is képes előállítani. A májban és a vesékben a triptofán aminosavból, amely számos fehérjeforrásban megtalálható, niacin keletkezik. Körülbelül 60 milligramm triptofán azonban csak körülbelül egy milligramm niacint eredményez. Ez a saját termelés azonban nem elegendő, ezért a niacint ételekkel kell pótolni.

Ezek az élelmiszerek tartalmaznak B3-vitamint

A niacin különösen jól felvehető az állati eredetű termékekből. Itt főként szabad formában van jelen, és a szervezet nagy részben fel tudja venni. Ide tartoznak elsősorban a húsok és más fehérjében gazdag állati eredetű élelmiszerek, például:

csirkehús

marhahús

borjúhús

májfajták

lazac

szardella

és tonhal.

A növényi eredetű élelmiszerekben, különösen a gabonafélékben, a niacin gyakran fehérjéhez kötődik. Ezt a formát niacytinnak nevezik. Az emberi emésztőrendszer csak korlátozott mértékben képes feloldani ezt a kötést, ezért a gabonafélékből lényegesen kevesebb niacin kerül felszívódásra, gyakran csak a tartalom körülbelül 20 százaléka.

Ezenkívül a táplálékból származó fehérje közvetetten is hozzájárul a niacinellátáshoz: a szervezet a triptofán aminosavból, amely számos táplálékfehérje összetevője, maga is képes niacint előállítani. Ehhez azonban elegendő fehérjebevitelre van szükség.

Hogyan növelheti a niacinfelvételt

A változatos, elegendő fehérjetartalmú étrend támogatja mind a közvetlen niacinbevitelt, mind a szervezet saját triptofánból történő niacintermelését.

A gabonatermékek esetében a feldolgozás döntő jelentőségű lehet: az alkáli kezelés, például a kukorica feldolgozásánál hagyományosan alkalmazott (például a kukoricamagok tortillává történő feldolgozásánál Mexikóban használt mészvíz) révén a kötött niacin jobban hozzáférhetővé válik.

Ezért az alkálizáló sütőporral (szódabikarbóna = nátrium-hidrogén-karbonát) történő sütési folyamatok – ugyanúgy, mint a tortillák esetében – növelik a rendelkezésre állást, mivel a niacinit felbomlik, és így szabad niacin keletkezik. Ez azt mutatja, hogy nem csak a B3-vitamin mennyisége a döntő az élelmiszerekben, hanem az is, hogy milyen formában van jelen, és hogy az élelmiszer összetétele és feldolgozása milyen - írja a focus.de.