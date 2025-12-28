Öt jel, amikor érdemes lemondani a második kávéról

Sokan közvetlenül ébredés után nyúlnak az első csésze kávéjukhoz – és gyakran nem állnak le egynél.

Egy napig nem inni kávét – sok ember számára ez elképzelhetetlen. Sokaknak az első dolguk reggel, hogy a kávéfőző felé veszik az irányt. A kávé nemcsak felébreszt, hanem finom is, és pozitív hatással lehet a teljesítményre is.

De nagyon magas fogyasztás esetén néhány dolgot figyelembe kell venni, mert ellenkező esetben negatív hatással lehet az egészségre.

Kávé és alvászavarok

Legalább hat órával lefekvés előtt kell meginni az utolsó kávét. Ellenkező esetben negatív hatással lehet az alvási szokásokra.

Ha alapvetően alvási problémák vannak, a koffein ezeket jelentősen fokozhatja – ebben az esetben mindenképpen korlátozni kell a fogyasztást.

És ha szorongás is szerepet játszik, a túl sok kávé nem jó ötlet. Ez ugyanis olyan tüneteket okozhat, mint szívdobogás, remegés vagy fejfájás.

Fontos a nők számára – figyeljünk az irreguláris ciklusra

Ha a kávé helyettesíti az étkezést, az jelentősen felboríthatja a szervezet működését és negatívan befolyásolhatja az egészséget.

A nőknek van még egy további problémájuk: a kortizolszint túlzott kávéfogyasztás miatt megemelkedhet. Ez irreguláris ciklust eredményezhet.

A hirtelen súlygyarapodás szintén a koffein okozta magas kortizolszintre utal.

Hasmenés kávéfogyasztás után: mi lehet az oka

A kávé hashajtó hatással is bírhat. Ez a benne található savtartalommal és a belek egyidejű stimulálásával függ össze. Túlzott kávéfogyasztás esetén ezért hasmenés léphet fel.

Rángatózó szemhéjak

A koffein hatására a felszabaduló szerotonin és noradrenalin neuropeptidek befolyásolhatják az izmok és idegek reakciókészségét. Túlzott kávéfogyasztás esetén ellenőrizhetetlen szemhéjrángatás léphet fel.

Kávé-elvonás: ezek a tünetek jelentkezhetnek

Sokan úgy gondolják, hogy a napot csak kávéval lehet kezdeni, és egyébként sem menne sok minden a felpezsdítő ital nélkül. Ha a kávé hatással van a hangulatra, vagy úgy gondolja, hogy kávé nélkül romlik az életminősége, akkor érdemes elgondolkodni a dolgon.

A fogyasztást jelentősen csökkenteni kell. A kávéfüggőség ugyanis depressziós hangulathoz, fáradtsághoz és koncentrációs zavarokhoz vezethet. Ilyenkor célszerű orvoshoz fordulni - írja a focus.de.