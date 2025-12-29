Négy mindennapi szokása, amely csökkenti a rák kockázatát

Számos tanulmány összekapcsolja az ultra-feldolgozott élelmiszereket a rák kialakulásának fokozott kockázatával, valamint egyéb egészségügyi problémákkal.

Ezek hosszú élettartamú élelmiszerek, amelyek gyakran tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek nem ismertek a hagyományos élelmiszer-előállításban, mint például mesterséges aromák, édesítőszerek, színezékek és emulgeálószerek.

A friss gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend segíthet csökkenteni a rák kockázatát. Éppen ezért Ernest Hawk, orvos és közegészségügyi szakember, a Texasi Egyetem Rákmegelőzési Szektorának alelnöke rámutat, hogy igyekszik kevesebb készételt fogyasztani, és minden étkezéshez több gyümölcsöt és zöldséget enni.

Manapság sokkal több időt tölt a szupermarket friss élelmiszer-osztályán, gyakrabban főz otthon, és ételt visz magával a munkahelyére. A kész sütemények helyett cseresznyeparadicsomot vagy hasonló egészséges snackeket választ. Mint rámutat, a frissebb élelmiszerek tudatos választása lett. Ezenkívül igyekszik fizikailag is aktívabb lenni, ezért a munkahelyi szünetekben néhány kört sétál a kórházi osztályon. Üzenete egyszerű: kezdje el minél hamarabb, éljen tudatosabban, és adja át ezeket a szokásokat a körülötte lévőknek.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint a fizikailag aktív felnőtteknél jelentősen alacsonyabb a kockázata több gyakori rákfajtának, többek között a mell-, a vastagbél-, a méh-, a tüdő- és a gyomorráknak.

Ezért fontos a rendszeres testmozgás, szerint Christine Teal, a George Washington Egyetem sebészprofesszora és a Mellrák Központ igazgatója. Hetente legalább négyszer, de lehetőleg ötször próbál testmozgást végezni.

Edzései között szerepelnek könnyű súlyokkal végzett gyakorlatok és olyan mozgások, amelyek nagy izomcsoportokat aktiválnak, például a lábakat, a hasat és a farizmokat, ami hozzájárul a csontok egészségéhez és felgyorsítja az anyagcserét. Amikor nem végez ilyen gyakorlatokat, körülbelül négy kilométert fut vagy hosszabb sétákat tesz.

Ezenkívül arra törekszik, hogy minden nap minél többet gyalogoljon, ideális esetben körülbelül 10 000 lépést.

Ahogy ő mondja, rájött, hogy soha nem bánja meg, ha edz. Még akkor is, ha nincs motivációja vagy fáradt, legalább egy gyors sétát tesz, mert utána mindig jobban érzi magát - írja a dnevno.hr.