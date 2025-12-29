Mennyire lehet komoly egy fogfájás?

Mindenki érzett már kellemetlen érzést a szájában. Mindig fontos az okok megkeresése és kezelése.

A fogbetegségek általában fájdalommal járnak. A fogfájás típus szerint lehet kisugárzó, éles, tompa vagy lüktető, elhúzódó vagy rövid ideig fennálló. A fogfájás kiindulópontja lehet a fog koronája, a fog nyaki részének felülete, a fog belsejében található fogbél vagy a fog gyökérhártyája. Már enyhe fájdalom esetén is érdemes minél hamarabb felkeresni a fogorvost, és évenként legalább egyszer kontrollra menni, mert a kezeletlen fogászati problémák befolyásolhatják az általános egészségi állapotot és idő előtti fogvesztéshez vezethetnek.

A fogfájásnak a következő típusai és okai lehetnek:

összeharapáskor, rágáskor jelentkező fájdalom, melynek oka ízületi probléma, magas fogpótlás, fogtályog;

édesre jelentkező fájdalom, amelynek oka a fogszuvasodás;

hidegre jelentkező fájdalom, aminek oka fogérzékenység, fogszuvasodás, fognyaki kopás, fogsérülés;

melegre jelentkező fájdalom, aminek oka fogtályog, fogbélelhalás;

lefekvéskor jelentkező vagy súlyosbodó fájdalom, aminek oka fogtályog, fogbélelhalás;

spontán jelentkező fájdalom, aminek oka fogtályog, fogbélelhalás, fogbélgyulladás .

Fogfájás okai lehetnek még: a bölcsességfog okozta fájdalom, a kiemelkedő tömés vagy pótlás, a fogcsikorgatás vagy a fogszorítás.

Fogfájás alakulhat ki olyan esetekben is, amikor nem elsődlegesen a foggal van gond, a fájdalom egy másik területről „sugárzik át”.

Fogfájdalmat okozó állapot lehet az arcüreggyulladás, a középfülgyulladás, a rágóízület betegsége, az arcidegfájdalom, a fejfájás, a migrén, az arc megfagyása, az ínybetegség, a stressz vagy a mentális problémák.

Enyhe fogfájdalom esetén is minél előbb forduljon fogorvoshoz a nagyobb baj megelőzése érdekében. Fogfájás esetén különösen lényeges az időtényező: minél hamarabb kezdik el a beteg fog kezelését, általában annál kisebb a fájdalom és kisebb az anyagi ráfordítás is.

A legalább évenként egyszeri kontroll tünetmentesen is javasolt a fogkárosodás megelőzése érdekében.

Ha a fogfájdalom mellett ínyduzzanat, gennyszivárgás, rossz szájíz, kellemetlen lehelet, láz, gyengeség, fejfájás, migrén, szájnyitási korlátozottság, nyelési nehézség lép fel, akkor sürgősen keresse fel fogorvosát vagy a területileg illetékes fogorvosi rendelőt.

A kezelés a fogfájás típusától függ. Lehet tömés, foggyökérkezelés, foghúzás, fogpótlás, ínybetegség esetén fogkőeltávolítás. Fájdalom esetén egészségügyi szakembertől lehet tanácsot kérni a bevehető fájdalomcsillapító gyógyszerekkel kapcsolatban.

Átmenetileg segíthet a sós víz is: tegyünk egy teáskanál sót egy csésze meleg vízbe, és két percig tartsuk a szánkban, hogy ellepje az érintett fogat. Hideg borogatást is tehetünk az arc érintett oldalára.