Egy csésze naponta: melyik ital védi a csontokat – és melyik károsítja őket

Az ausztrál kutatók megállapították, hogy a teát fogyasztó nőknél alacsonyabb az osteoporosis kockázata idős korban. A forró ital erősíti a sejteket és a csontépítést – más italok viszont akár negatív hatással is lehetnek.

Az idős korban jelentkező csontritkulás a nőket sokkal gyakrabban érinti, mint a férfiakat. Míg az 50 év feletti nők körülbelül egyharmada szenved osteoporosis okozta törést élete során, a férfiaknál ez az arány csak körülbelül egyötöd. A gyógyszerek segíthetnek, de a döntő tényező az életmód – és ez gyakran a reggelizőasztalnál kezdődik. Egy nagyszabású, hosszú távú tanulmány Ausztráliából azt mutatja: Aki rendszeresen teát iszik, az erősíti a csontjait, míg a túl sok kávé gyengítheti azokat.

A vizsgálatot a Flinders University végezte. Tíz éven át követték nyomon közel 10 000 65 év feletti nőt, és rendszeresen rögzítették, mennyi teát és kávét fogyasztottak. Ezzel párhuzamosan megmérték a csontsűrűségüket is. Az eredmény egyértelmű: a tea enyhén védő hatással bír, míg a túl sok kávé káros.

A tea elősegíti a csontépítést és a sejtek aktivitását

A kutatócsoport a „Study of Osteoporotic Fractures” (Csontritkulásos törések tanulmányozása) adataira támaszkodott, amely az egyik legnagyobb hosszú távú tanulmány a világon. Azok a nők, akik naponta teáztak, átlagosan valamivel nagyobb csontsűrűséggel rendelkeztek a csípőjüknél. A különbség kicsi volt, de mérhető: körülbelül 0,003 gramm négyzetcentiméterenként több csontszövet.

„Még a csontsűrűség kis javulása is nagy népességcsoportok esetében kevesebb törést jelenthet” – mondja Enwu Liu, a Flinders Egyetem kutatásvezetője. Tehát már a mindennapi életben bekövetkező kis változások is hosszú távú hatást gyakorolhatnak.

A tea úgynevezett katechinokat tartalmaz – növényi összetevőket, amelyek serkentik az anyagcserét és elősegítik a csontépítést. Laboratóriumi kísérletek arra utalnak, hogy ezek az anyagok támogatják a csontsejtek aktivitását és lassítják a lebontást.

Csak a nagy mennyiségű kávé jelent kockázatot a csontokra

A tanulmány szerint napi két-három csésze kávé nem jelent veszélyt. Csak öt csésze felett jelentkezett negatív hatás: a csontsűrűség csökkent. Különösen érintettek voltak a magasabb alkoholfogyasztású nők.

„A koffein kis mértékben befolyásolhatja a kalcium felszívódását és a csontanyagcserét – ezeket a hatásokat azonban a kávéba tett tej nagy mértékben kiegyenlíti” – magyarázza Ryan Liu, a tanulmány egyik szerzője. A reggeli kávé tehát továbbra is megengedett, de a nap folyamán elfogyasztott több csésze káros hatással lehet a csontok egészségére.

„Eredményeink nem azt jelentik, hogy le kell mondani a kávéról vagy literes mennyiségű teát kell inni” – mondja Liu. „De egy csésze tea naponta egyszerűen hozzájárulhat a csontok egészségéhez.”

Stabilabb csontértékek idős korban a teát fogyasztó nőknél

70 és 80 éves kor között a nők természetesen csontsűrűséget veszítenek. A tanulmányban részt vevő teát fogyasztó nők azonban jobb eredményeket értek el. Értékeik stabilabbak maradtak, különösen a csípőnél – az a csont, amely esések során leggyakrabban törik el.

Kezdetben az átlagos csontsűrűség 0,76 gramm/négyzetcentiméter volt, és az évek során 0,73 grammra csökkent. A rendszeresen teát fogyasztó nőknél a csökkenés valamivel kisebb volt.

Íelőzni az osteoporosiszt – olyan szokásokkal, amelyek könnyen beilleszthetők a mindennapi életbe: