Egészség

Veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében

Figyelmeztetnek a szakértők

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 12:55
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

Veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében
Füst száll föl a hegytetőről
Fotó: AFP/Richard Quintero

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége, Kazincbarcikáé pedig egészségtelen.

Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

