Veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében
Figyelmeztetnek a szakértők
Füst száll föl a hegytetőről
Fotó: AFP/Richard Quintero
A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége, Kazincbarcikáé pedig egészségtelen.
Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.