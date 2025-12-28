Mit kell enni a máj méregtelenítéséhez?

​​​​​​A helytelen táplálkozás zsírmájhoz vezethet, amely kezelés nélkül végzetes következményekkel járhat. Egy dietetikus elmagyarázza, hogyan lehet megelőzni a zsírmáj kialakulását.

Minden negyedik felnőtt nem alkohol okozta zsírmájban szenved. Ez azt jelenti, hogy az okok többnyire a helytelen táplálkozásban vagy a túlsúlyban keresendők. A zsírmáj általában nem érezhető – az érintettek azonban gyakran fáradtnak és kedvetlennek érzik magukat, néhányan a jobb felső hasüregben nyomásérzetről is panaszkodnak.

A zsírmáj idővel gyulladhat, és a legrosszabb esetben akár rákhoz is vezethet. De ez elkerülhető, ahogy a müncheni dietetikus, Doris Kurz elmagyarázza: „Az érintetteknek először is normalizálniuk kell testsúlyukat – de ezt lassan és tartósan.” Így a zsírmáj teljesen visszafordítható - írja a focus.de.

A zsírmáj elleni küzdelem: így kell táplálkoznia

A szakértő nem javasolja a korlátozó diétákat vagy böjtölést. Ezek akár súlyosbíthatják is a zsírmáj tüneteit. Jobb, ha a lehető legjobban lemondunk a fruktózról, a cukorról, az alkoholról és a sóról, és helyette optimalizáljuk a szénhidrátok választékát. Ez azt jelenti, hogy teljes kiőrlésű termékeket, repce- és olívaolajat kell fogyasztani.

Ezenkívül ügyeljen arra, hogy naponta két adag gyümölcsöt és három adag zöldséget fogyasszon. A szakértő a nassolást is nem javasolja. Ha azonban nem tudsz meglenni nélküle, akkor válassz szénhidrátmentes ételeket, például zöldségeket házi fűszeres túrós mártogatóssal.

Egy megfelelő étrend így nézhet ki:

1. Reggeli

A zabpehely egy adag gyümölccsel, natúr joghurttal, alacsony zsírtartalmú tejjel, dióval, lenmaggal és búzakorpa hozzáadásával ideális muesli a zsírmáj ellen. De a teljes kiőrlésű kenyér egy szelet sajttal vagy egy kis túróval, uborkával és gyümölccsel is biztosítja a nap kezdetéhez szükséges energiát.

2. Ebéd

Kurz szerint az ebédre vonatkozó általános szabály: fél tányér zöldség, negyed tányér teljes kiőrlésű gabona, például teljes kiőrlésű rizs vagy tészta, köles, hajdina vagy quinoa, valamint negyed tányér hús, hal, tofu vagy tojás. Ezenkívül egy kis gyümölcs desszertként.

3. Vacsora

Könnyű vacsorának alkalmas egy saláta, például kínai kel, endívia vagy mezei saláta ecettel és olívaolajjal. Gazdagíthatja egy evőkanál napraforgó- vagy tökmaggal, egy-két tojással, 50 gramm juhsajttal vagy fél gömb mozzarellával.