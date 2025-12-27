Mi tegyünk, ha kínoz a puffadás?

A karácsonyi időszakban a sok evés és ivás bizony nagy kihívás az emésztésnek. Ilyenkor a puffadás szinte elkerülhetetlen. Mutatjuk, mit lehet tenni ellene.

Nem kell ezt szépíteni, a puffadás az egyik legkellemetlenebb emésztési panasz, hiszen erősen feszít, nyomja a belső szerveket, teltségérzettel kínoz, böfögtet, néha teljesen elrontja a közérzetet. Ilyenkor természetesen nem a hosszú távú életmódváltásban gondolkodunk, hanem abban, mi segít gyorsan, akár perceken belül. Jó hír, hogy léteznek egyszerű, azonnal alkalmazható módszerek, amelyek valóban hatékonyak a puffadás ellen – írja a Mindmegette.

A puffadás gyors orvosságai a teák, és fűszerek

A megfelelő fűszerek valódi „elsősegélyt” jelenthetnek puffadás esetén. A kömény, az édeskömény, az ánizs és a kamilla csökkentik a gázképződést és görcsoldó hatásúak. Egy csésze meleg tea ezekből gyakran rövid időn belül megkönnyebbülést hoz. A gyömbér szintén hatékony, különösen akkor, ha a puffadás teltségérzettel és lassú emésztéssel társul. De akár egy mentalevél elrágcsálása is hatással lehet az emésztésünkre, és oldja a puffadást, éppen ezért, ha lehetőségünk van rá, legyen télen is egy cserép menta az ablakpárkányon.

A mozgás sok mindent megold

Sokan ilyenkor legszívesebben csak elfeküdnének, pedig a teljes mozdulatlanság csak ront a helyzeten. Az egyik legjobb és legkíméletesebb megoldás puffadás esetén, ha elindulunk egy lassú, de kiadós sétára. Bármennyire is nyom és feszül és kellemetlen a has tájéka – induljunk útnak. Mert már 10–20 perc könnyű gyaloglás is jelentősen serkenti a bélmozgást, segíti a gázok természetes távozását, és csökkenti a hasi feszülést. Emellett egyszerű mozdulatok is segíthetnek: húzzuk fel a térdünket a mellkasunkhoz, csináljunk néhány törzskörzést – mozduljunk meg, hajoljunk jobbra-balra, előre-hátra, hiszen ezek is támogathatják a gyors enyhülést.

Légzés – a belső feszültség oldására

A puffadás gyakran együtt jár feszültséggel és stresszel, pontosabban, ha ennyire kellemetlen panaszokkal kell szembenéznünk, nem csoda, ha az idegrendszerünk is reagál rá. A mély, hasi légzés azonban segít ellazítani a rekeszizmot és a hasi szerveket, így a puffadást is tudja oldani. Néhány perc lassú belégzés orron át, elnyújtott kilégzés szájon keresztül meglepően gyors enyhülést hozhat.

A megelőzés a legjobb ellenszer

Természetesen a legjobb gyógymód mindig a megelőzés, így akkor segítünk hatékonyan, ha elkerüljük azokat a helyzeteket és ételeket, amelyek ezeket a panaszokat kiváltják. Ne fogyasszunk szénsavas italokat, erősen fűszeres ételeket, gázképződést okozó ételeket, ne siessünk az evéssel, laza ruhákat viseljünk, és máris sokat tettünk azért, hogy a hasunk komfortosan érezze magát.