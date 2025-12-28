Mely élelmiszerek károsítják a veséket – és mik védik őket

Az étkezési és ivási szokások döntő szerepet játszanak abban, hogy a vesék jól működnek-e, vagy teljesítményük csökken.

A FOCUS online egy szakértővel beszélt arról, hogy milyen a vesék egészségét elősegítő étrend.

Az étkezési szokások az elmúlt években rendkívül megváltoztak, ez tény. Csak kevesen főznek maguknak naponta ételt. A snackek és a gyorséttermi ételek dominálnak. Ezenkívül hiányzik a mozgás, amely valamelyest kompenzálhatná ezt a helytelen táplálkozást. Ez végzetes következményekkel jár az egészségre nézve: „A cukorbetegség és a magas vérnyomás egyre gyakoribbá válik, ami szintén terheli a veséket” – magyarázza Clemens Cohen, a München Klinik Neuperlach nefrológiai, endokrinológiai és diabetológiai klinikájának főorvosa.

Mert minden, ami károsítja az erek és a szív működését, a vesékre is hatással van. A vese az agy mellett a legjobban vérellátott szerv. A vese finom ereiben már a legkisebb lerakódások is jelentős következményekkel járnak. A szűrőszervek vezetőképessége csökken.

„Minden tizedik embernek korlátozott a vesefunkciója” – állapítja meg Cohen, aki a nefrológia területén is végez kutatásokat. A vesék már nem tudják teljesen kiszűrni a káros anyagokat a vérből és kiválasztani azokat a vizelettel.

A vesék nem fájdalommal jelzik a problémát

Az érintettek többnyire nem tudnak erről, mert a vesék csendesen szenvednek – hasonlóan a májhoz, tehát nem fájnak, még akkor sem, ha már nem működnek optimálisan. Kivétel: a vesekövek hatalmas fájdalmat okoznak.

A vesefunkció zavara viszont csak akkor vezet általános tünetekhez, ha a vesefunkció már jelentősen csökkent, és esetleg dialízisre is szükség van. Egy tanulmány szerint a krónikus veseelégtelenség az elmúlt években minden más betegségnél nagyobb mértékben növekedett.

A táplálkozás és a vesefunkció összefüggése

A nyugati életmód, amely magas kalóriatartalmú ételeket és mozgásszegény életmódot jelent, magas vérnyomás és cukorbetegség révén károsítja a veséket. Emellett vannak olyan összetevők is, amelyek közvetlenül terhelik a veséket. Ez különösen akkor igaz, ha a vesefunkció már korlátozott.

A só, a foszfát és a fehérje veszélyt jelenthet a vesékre

Ezért figyeljen a következő összetevőkre:

Konyhasó: A túl sok só terheli a veséket, amelyek így már nem tudják teljesen eltávolítani a nátrium-kloridot a vérből. Ezáltal emelkedik a vérnyomás. A táplálkozási szakértők ezért napi hat gramm sótartalmat javasolnak.

Különösen sóban gazdagok a késztermékek, mivel a só tartósítja a termékeket, ezért sóban gazdagok. Néhány bécsi virsli már két gramm sót tartalmaz. Ezenkívül a kenyérfélék is sok rejtett sót tartalmaznak – 250 gramm kenyér körülbelül négy gramm sóval van ízesítve.

Foszfát: Ez az ásványi anyag ugyan fontos a csontépítéshez, de túl sok foszfát esetén a veséknek azt ki kell tisztítaniuk a vérből. Ha a foszfát mennyisége túl magas, az túlterhelheti a szűrő szerveket és érszűkülethez vezethet.

A foszfát természetesen sok gyümölcs- és zöldségfajtában megtalálható, azonban kis mennyiségben és olyan kötött formában, amelyet a szervezet alig vesz fel. Más a helyzet a foszfáttal, amelyet adalékanyagként sok élelmiszerhez adnak. Az E-számok 338-tól 341-ig, 343-ig, 459-től 325-ig stabilizátorként és sűrítőanyagként szolgál, és például a kólában, a kolbászokban és az olvasztott sajtokban található – és a szervezet különösen jól felszívja.

Fehérje: A fehérjék esszenciális tápanyagok. Izmaink fő alkotóeleme például a fehérje. „De sokan közülünk túl sokat fogyasztunk belőle, mert gyakran eszünk húst” – mondja a nefrológus. Azonban aki a DGE által ajánlott 0,8 gramm/testtömeg-kilogrammonkénti napi mennyiségnél többet fogyaszt, az megterheli a veséit. A felesleges fehérje karbamiddá alakul, és a veséknek azt a vizelettel ki kell választaniuk.

Összességében a húsban gazdag étrend savasítja a veseproblémákkal küzdő szervezetet, mert a veséknek ki kell szűrniük és eltávolítaniuk a vérből a savakat. Minél magasabb az aciditás szintje, annál nehezebb ez a vesék számára.

Táplálkozási terv a vesék számára – sok gyümölcs és zöldség

A magas fehérjetartalmú, sóban gazdag és foszfát-adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek fogyasztását ezért csak korlátozott mértékben szabad az asztalra tenni. Általános szabályként a szakértő azt javasolja, hogy csak hetente egyszer együnk húst.

„Elvileg a mediterrán étrend bizonyul ideálisnak a vesék egészségének szempontjából is” – mondja a professzor. Kevés hús, kiváló minőségű olívaolaj, némi hal és sok gyümölcs, zöldség és rost ideális a vesefunkcióhoz. „A zöldségek és gyümölcsök pufferként hatnak a vérben, vagyis kiegyenlítik a savtúltengést” – magyarázza Clemens Cohen. Különösen fontos: