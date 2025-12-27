Időskori gyógyszerszedés: mikor lesz káros a túl sok tabletta?

Az idős betegek felépülése gyakran lassabb a vártnál. Az időskori gyógyszerszedés azonban kulcsszerepet játszhat abban, hogy egy rehabilitáció után mennyire sikerül visszanyerni az önálló életvitelt.

A túl sok készítmény ronthatja a rehabilitáció hatékonyságát

Egy friss japán kutatás szerint az időskori gyógyszerszedés akkor válhat különösen kockázatossá, ha az idős betegek egyszerre hat vagy annál több gyógyszert szednek. A szakemberek megfigyelték, hogy ezeknél a pácienseknél gyakoribb az álmosság, a zavartság és az elesés, ami közvetlenül ronthatja a rehabilitáció hatékonyságát – írja az Origo.

Időskori gyógyszerszedés és önállóság – itt csúszhat el a rehabilitáció

A vizsgálat során több mint 1900, 65 év feletti beteg adatait elemezték, akik stroke, mozgásszervi probléma vagy tartós inaktivitás miatt kerültek rehabilitációra. Azoknál, akik sokféle gyógyszert szedtek párhuzamosan, alacsonyabb volt az önálló mindennapi élethez szükséges funkcionális pontszám, különösen a 80 év feletti korosztályban.

Az orvosok szerint a megoldás nem a szükséges kezelések elhagyása, hanem a gyógyszerek rendszeres felülvizsgálata. Az indokolatlan készítmények csökkentése hozzájárulhat ahhoz, hogy az idős betegek gyorsabban és biztonságosabban épüljenek fel.

Milyen gyógyszerek okozhatják a legtöbb gondot?

A kutatás alapján különösen problémásnak bizonyultak azok a készítmények, amelyek nyugtató vagy tudatmódosító hatással bírnak, például az altatók, szorongáscsökkentők, egyes antidepresszánsok, valamint a pszichotróp szerek. Ezek mellékhatásai megnehezíthetik az aktív részvételt a rehabilitációs terápiákban.

Mit jelent ez a mindennapokban?

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlzott gyógyszerszám nemcsak lassabb felépülést, hanem hosszabb kórházi tartózkodást, gyakoribb eleséseket és késleltetett önállósodást is eredményezhet. Ez nemcsak az érintett betegek életminőségére, hanem az ellátórendszerre és a családokra is többletterhet ró.

Váratlan felfedezés: közismert gyógyszer lehet az öregedés ellenszere

Az öregedés lassítása régóta foglalkoztatja a tudósokat és laikusokat egyaránt. A kutatások szerint a gyógyszer öregedés ellen is hatással lehet, hosszabb és egészségesebb életet ígérve.

Figyelem! Fontos figyelmeztetés az ünnepek előtt a gyógyszerekkel kapcsolatban

Az ünnepi készülődés forgatagában sokan megfeledkeznek az egészségükkel kapcsolatos alapvető teendőkről. A gyógyszer időben történő beszerzése és a házipatika átnézése azonban kulcsfontosságú lehet a nyugodt, problémamentes ünnepekhez.