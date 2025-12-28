Ez az egyre népszerű étrend felgyorsíthatja az öregedést

A szigorú keto étrend összefüggésbe hozható a férfiaknál a gyorsabb sejtöregedéssel, míg a ugyanazt az étrendet követő nőknél nem mutatkozott hasonló károsodás.

Ebben az új kutatásban a nagyon magas zsírtartalmú, nagyon alacsony szénhidráttartalmú étrendet követő hím állatoknál néhány hét alatt károsodott, osztódásra képtelen sejtek alakultak ki a szívben és a vesékben, míg a nőstények nagyrészt megúszták ezt.

Egy amerikai egyetemi kutatócsoport eredményei szerint a nagyon magas zsírtartalmú, tartós keto étrend bizonyos esetekben felgyorsíthatja az öregedéssel összefüggő sejtkárosodást – legalábbis állatkísérletekben, írja az Earth.com.

Keto étrend és öregedés

A munkát David Gius, MD, PhD, a UT Health San Antonio sugárterápiás onkológia professzora vezette. Kutatásai arra összpontosítanak, hogy az anyagcsere, a hormonok és a sejtekben fellépő stressz hogyan alakítja az öregedést és a betegségeket a különböző szövetekben.

Egyszerűen fogalmazva, a ketogén étrend, egy nagyon alacsony szénhidráttartalmú, magas zsírtartalmú étkezési mód, arra szolgál, hogy a szervezetet a cukortól elmozdítsa a zsír felé, mint fő energiaforrás felé.

„A keto diéta egy nagyon alacsony szénhidráttartalmú, magas zsírtartalmú étrend, amely a szervezet fő energiaforrását a szénhidrátokról a zsírokra helyezi át” – magyarázta Michelle Routhenstein.

Ha a szénhidrátbevitel elég alacsony marad, a máj ketonokat termel, amelyek a zsírból képződő kis üzemanyagmolekulák, amelyek glükózhiány esetén az agyat és más szerveket táplálják.

A gondosan megtervezett ketogén programok régóta alkalmazott terápiák a gyógyszerrezisztens epilepszia kezelésében, és egy gyermekgyógyászati kórház keto klinikája arról számolt be, hogy sok gyermeknél jelentős növekedési problémák nélkül jelentősen csökkent a rohamok száma.

Az öregedés és a keto étrendek tanulmányozása

Egy egereken végzett tanulmányban a több héten át keto étrendet kapó hím állatoknál megugrottak a sejtek öregedését jelző markerek, az úgynevezett szeneszencia, amely egy olyan állapot, amikor a stresszhatásnak kitett sejtek osztódása leáll, de életben maradnak és gyulladásos állapotba kerülnek.

Ezek a szeneszenciális sejtek felhalmozódtak a szívben és a vesében, és a vérben magasabb szintű gyulladásos molekulák is jelentek meg.

Az azonos étrendet követő nőstény egerek nem mutattak hasonló szeneszenciális sejtek vagy gyulladásos jelek emelkedését ebben az időintervallumban.

Szív- és veseszövetük közelebb maradt a normálishoz, annak ellenére, hogy vérketonszintjük megerősítette, hogy ugyanúgy ketózisban voltak, mint a hímek.

A hím egerek erős oxidatív stressz jeleit is mutatták, ami a reaktív oxigéntartalmú molekulák túlterhelése, amelyek lebontják a zsírokat, fehérjéket és a DNS-t.

Az oxidált lipidek és a módosult fehérjékhez hasonló károsodási markerek emelkedtek a keto étrendet követő hím szervekben, míg a női szövetek ugyanazon táplálkozási terv mellett nagyrészt változatlanok maradtak.

Az idősebb, természetesen alacsonyabb ösztrogénszintű nőstény egerek ketogén étrendre állítva egyre inkább hasonlítottak a hímekre.

Több öregedő sejt és oxidatív károsodás alakult ki náluk, ami azt jelzi, hogy a fiatalabb nőstényeknél megfigyelt védelem inkább a hormonális állapothoz, mint pusztán a nemhez kapcsolódik.

Hormonok, oxidatív stressz és öregedő sejtek

A ketogén étrend lényege, hogy a szervezet fő energiaforrása a glükóz helyett a zsír legyen. Ez hatékony anyagcsere-átállást jelent, ugyanakkor fokozott oxidatív terheléssel járhat. A kutatásban a hím egereknél megnőtt a sejtkárosodás, a gyulladásos markerek szintje, és romlott a szövetek állapota.

Érdekes módon antioxidánsok – például C-vitamin, alfa-liponsav vagy N-acetilcisztein – alkalmazásával ezek a hatások részben visszafoghatók voltak. Ez arra utal, hogy a ketogén diéta mellékhatásai nem kizárólag az étrendből fakadnak, hanem abból is, hogyan képes a szervezet kezelni az extra anyagcsere-stresszt.

A keto étrend valódi embereknél, kockázatok és alkalmazások

Az ilyen állatkísérletek nem közvetlenül alkalmazhatók emberekre, amit a kutatók maguk is hangsúlyoztak.

„Bár az egerekben végzett, a keto étrend hatását meghatározó tanulmányok révén betekintést nyerhetünk az anyagcsere-folyamatokba, ezeket az eredményeket még nem vetítjük ki az emberekre” – mondta Jason Ng, MD, BA, aki endokrinológiát és anyagcserét tanít a Pittsburgh-i Egyetem Orvostudományi Tanszékén.

Az emberi adatok azonban már most is azt mutatják, hogy a keto étrend nem semleges a szív és az erek számára.

Egy randomizált táplálkozási kísérletben a ketogén, alacsony szénhidráttartalmú, magas zsírtartalmú étrendet követő egészséges fiatal nőknél nagyon magas LDL-koleszterinszint alakult ki, összehasonlítva a hagyományosabb, nem keto étrenddel.

Egy átfogó kardiológiai áttekintés arra a következtetésre jut, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrend gyors súlycsökkenést, vérnyomás- és vércukorszint-csökkenést eredményezhet, de hosszú távú kardiovaszkuláris eredmények tekintetében nem jobb más étkezési stílusoknál.

A tanulmány biztonsági kérdéseket is felvet, többek között a tápanyaghiányt, a veseterhelést és az artériás plakkokra gyakorolt lehetséges hatásokat.

Egy különálló, hím egereken végzett kutatás megállapította, hogy a hosszú ideig tartó keto étrend zsírt felhalmozódáshoz vezetett a májban és romló glükózszabályozáshoz, de ezek a változások egy kísérletben a szokásos táplálékra való visszatérés után enyhültek.

Ezek a vegyes eredmények aláhúzzák, hogy a keto egy erős anyagcsere-eszköz, nem pedig ártalmatlan rövidítés, és a reakciók testenként és idővel változhatnak.

A keto étrendből levonható tanulságok az öregedésről

Az új egérkísérletek arra utalnak, hogy a szénhidrátok drasztikus korlátozása felgyorsíthatja az öregedő sejtek felhalmozódását egyes szövetekben, legalábbis a tipikus hormonszinttel rendelkező hím állatok esetében.

Más kutatások szerint ez a fajta sejtöregedés összefüggésbe hozható a szív merevségével, a vese gyengülésével és a krónikus, alacsony fokú gyulladással, ahogy az organizmusok öregednek.

Ugyanakkor a ketogén terápia továbbra is létfontosságú lehetőséget jelent egyes súlyos epilepsziában szenvedő emberek számára, amikor más gyógyszerek nem hatnak.

„Bizonyos esetekben, különösen olyan speciális egészségügyi állapotoknál, mint az epilepszia, az orvosi felügyelet mellett végzett keto vagy módosított alacsony szénhidráttartalmú étrend előnyös lehet” – mondta Routhenstein, aki hangsúlyozta, hogy ilyen korlátozó étrend alkalmazása esetén szakértői útmutatásra van szükség.

Azok számára, akik főként fogyás vagy rövid távú glükózszabályozás céljából választják a keto étrendet, a kép kevésbé egyértelmű.

Az új eredmények a nemet és a hormonális állapotot is hozzáadják a egyre növekvő tényezők listájához, amelyek valószínűleg meghatározzák, hogy kinek válik jót, kinek okoz problémát, és mennyi ideig érdemes folytatni egy ilyen étrendet.

Mindezen kutatásokból egy üzenet egyértelműen kiemelkedik: a nagyon alacsony szénhidráttartalmú, nagyon magas zsírtartalmú étrendek hatékony metabolikus stresszteszteknek számítanak.

Aki ezeket életmódválasztásként, és nem időben korlátozott orvosi terápiaként fontolgatja, annak gondos orvosi felügyeletre, rendszeres laboratóriumi vizsgálatokra és őszinte önvizsgálatra van szüksége, hogy megvizsgálja, vajon kevésbé drasztikus változásokkal is elérheti-e céljait.