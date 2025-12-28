Ez a téli gyümölcs tényleg felturbózza az immunrendszert

A datolyaszilva édes szuperélelmiszer, tele vitaminokkal, antioxidánsokkal és rostokkal. Ez a téli gyümölcs erősíti az immunrendszert és új energiát ad a szervezetnek.

Az élénk narancssárga gyümölcs első pillantásra a paradicsomra emlékeztet, íze azonban édes, lágy és enyhén mézre emlékeztető. Ősszel és télen kapható, és számos ételbe illik: fogyasztható magában, müzliben vagy salátában is. A Kelet-Ázsiából származó datolyaszilvát ma főként melegebb országokban termesztik, például Olaszországban, Spanyolországban, Brazíliában és Törökországban, és több mint 400 fajtája létezik.

A datolyaszilva különösen gazdag káliumban, amely segíti a vérnyomás szabályozását és az izmok működését, valamint A-vitamint is tartalmaz, amely a bőr, a nyálkahártyák és a látás egészségéhez elengedhetetlen. Emellett C-vitamin, polifenolok, flavonoidok, magnézium, foszfor, vas és niacin található benne, írta a Fitforfun.

A gyümölcs több mint 5000 biológiailag aktív vegyületet tartalmaz, köztük karotinoidokat, fenolos savakat és proantocianidineket, amelyek gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásúak, és hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és a koleszterinszint csökkentéséhez. Kutatások szerint a datolyaszilva vérnyomáscsökkentő hatású lehet, és csökkentheti a vérlemezkék összecsapódását, így a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A gyümölcs rosttartalma körülbelül 2,5 gramm 100 grammonként, ami támogatja az egészséges emésztést és hosszabb teltségérzetet biztosít. A héj is értékes tápanyagforrás, rostokkal és másodlagos növényi anyagokkal, azonban a gyümölcsnek teljesen érettnek kell lennie a héj fogyasztásához.

Az érettség jele a narancssárga, enyhén puha héj. A keményebb gyümölcs szobahőmérsékleten egy-két nap alatt beérik. Fogyasztható hámozva, félbevágva kanállal, vagy teljesen érett állapotban héjastul is, amely értékes zsírsavakat biztosít.

A datolyaszilva sokféleképpen felhasználható: gyümölcssalátákban, smoothie-kban, zöldsaláták édes kiegészítőjeként, kásában, joghurtban, kompótként, lekvárként vagy süteményekben. Aki sós változatra vágyik, kombinálhatja babbal, diófélékkel és könnyű öntettel. Cukortartalma 16 gramm 100 grammonként, glikémiás indexe 50–60 között van, így cukorbetegeknek mértékkel ajánlott a fogyasztása.