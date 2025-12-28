A magnézium csodafegyver?

A magnézium életfontosságú anyag. Mivel számos élelmiszerben megtalálható, a napi szükségletet egészséges táplálkozással lehet fedezni. Ennek ellenére sokan magnézium-kiegészítőket is szednek. Mikor van erre szükség?

Testünknek szüksége van magnéziumra. Ha hiányzik ez az ásványi anyag, panaszok jelentkezhetnek. A magnéziumhiány pótlásához általában elegendő a kiegyensúlyozott étrend. A magnézium többek között a diófélékben, a teljes kiőrlésű termékekben, a spenótban és a banánban található.

Bizonyos esetekben célszerű lehet a testet tabletták vagy por formájában további magnéziummal ellátni. Ez azonban csak orvosával való konzultációt követően történjen. A magnéziumtartalmú étrend-kiegészítők ugyanis nem minden betegség esetén segítenek, és a túl magas dózisú termékek akár károsak is lehetnek.

Segít a magnézium a szívelégtelenségben?

Válasz: Igen, de a magnézium-kiegészítőket az érintettek csak orvosukkal való konzultációt követően szedhetik.

Ha a szervezetben magnéziumhiány lép fel, az szívritmuszavarokhoz vezethet, amelyek gyengítik a szívizmot. Dr. Andreas Götte, a Német Szív Alapítvány orvosa így magyarázza: a magnéziumhiány „olyan mértékben megváltoztathatja a szívsejtek úgynevezett membránpotenciálját, hogy a szív pacemaker- és izomsejtjeinek ingerlékenysége megnő, és ezáltal több szívritmuszavar lép fel”.

Götte szerint a kezeléshez magnézium-aspartát vagy magnézium-citrát ajánlott, napi 10 mmol adagban. A betegek azonban csak orvos ajánlása alapján szedhetik ezeket a készítményeket.

Segít a magnézium az érelmeszesedésben?

Válasz: Igen, a kutatók úgy vélik, hogy a magnézium megelőzi az erek meszesedését.

Állat- és sejtkísérletek már korábban arra a következtetésre jutottak, hogy a magnéziumhiány az artériák meszesedéséhez vezethet. Bostonban dolgozó tudósok 2014-ben sikerült ezt az összefüggést embereknél is megerősíteniük.

A csapat körülbelül 2700 felnőtt alanyt vizsgált 42 éven át, és megállapította: minél több magnéziumot fogyasztottak az alanyok naponta, annál kisebb volt az artériák meszesedésének kockázata. Az alanyok átlagosan 338 mg-ot fogyasztottak, ami megközelítőleg megfelel a Német Táplálkozási Társaság ajánlásának. Azok a vizsgálati alanyok, akik naponta 50 mg-mal többet fogyasztottak, 22 százalékkal alacsonyabb kockázatot mutattak a koszorúér-meszesedésre.

Segít a magnézium a görcsök ellen?

Válasz: Bizonytalan. A magnézium ugyan fontos az izmaink számára, a kutatók azonban kételkednek abban, hogy a kiegészítő magnézium-kiegészítők segítenek a görcsök ellen.

A magnézium fontos izmaink összehúzódásához. Hiánya görcsökhöz vezethet vagy túlérzékennyé teheti az izmokat. A végtagok feszülhetnek, bizsereghetnek vagy zsibbadhatnak. Ezért sokan görcsök esetén magnéziumtartalmú étrend-kiegészítőket szednek.

A hatékonyság vizsgálatához izraeli kutatók 48 felnőttnek napi magnézium-oxid-adagot adtak. A hathetes tesztidőszak végén azonban azt állapították meg, hogy a vizsgálati alanyok nem szenvedtek több vagy kevesebb éjszakai lábgörcsöt, mint a 46 fős kontrollcsoport, amely nem szedett extra magnéziumot.

A legtöbb esetben az izomgörcsök megfelelő táplálkozással megelőzhetők. Aki tartósan görcsökkel küzd, orvosával beszéljen a magnézium-kiegészítők szedéséről.

Segít a magnézium a fejfájás és a migrén ellen?

Válasz: Igen, több tanulmány is bizonyítja a hatását.

Számos kutató már vizsgálta a magnézium és a fejfájás közötti összefüggést. A legtöbbjük arra a következtetésre jutott, hogy a magnézium segít! Egy nemzetközi tudóscsoport Ausztráliából, Romániából és az Egyesült Államokból egy 2011-ben publikált tanulmányban úgy írta le az ásványi anyagot, mint „potenciálisan jól tolerálható, biztonságos és költséghatékony lehetőség a migrén megelőzésére”. Úgy vélik, hogy a magnézium nemcsak a migrén megelőzésében segít, hanem akut migrén, feszültségi fejfájás és klaszter fejfájás esetén is hatékony lehet.

Todd Schwedt a Mayo Clinic-ből, Phoenix (USA) 2018-ban megerősítette: a migrén hatékony kezelése többek között magnézium-citráttal is lehetséges.

Segít a magnézium a gyomorégés ellen?

Válasz: Igen, sok gyomorégés elleni gyógyszer tartalmaz magnéziumot.

Az úgynevezett antacidok olyan gyógyszerek, amelyeket gyakran alkalmaznak gyomorégés ellen. Gyakran alumínium- és magnéziumtartalmú vegyületekből állnak, amelyek megkötik a savas gyomornedvet. A Stiftung Warentest szakértői így magyarázzák: „Mindkét anyagot kombinálják: a magnézium gyorsabban hat, de nem olyan hosszú ideig, mint az alumínium. Kissé jobban semlegesíti a savat, enyhén hashajtó hatása van, míg az alumínium inkább székrekedést okoz.”

A fogyasztói központ figyelmeztet: a magnézium-kiegészítők gyakran túl magas dózisúak

Az étrend-kiegészítők gyakran túl sok magnéziumot tartalmaznak. 42 termék 2025 elején végzett ellenőrzése után, 17 túllépte az ajánlott napi adagot.

A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) szerint ez a mennyiség

férfiaknál 350 milligramm

nőknél 300 milligramm

Ezek az élelmiszerek gazdagok magnéziumban

A DGE szakértői szerint a következő élelmiszerek különösen gazdagok magnéziumban:

Teljes kiőrlésű gabonatermékek

Mandula

Napraforgómag

Tökmag

Lenmag

Szezám

Kakaópor

Keserű csokoládé

Ezenkívül a táplálkozási szakértők a következő magnéziumforrásokat ajánlják: hüvelyesek (vörösbab, lencse, borsó), zöld leveles zöldségek (mangold, leveles spenót), halak (tőkehalfélék) és tengeri ételek (garnélarák).

Az olyan italok, mint az eszpresszó, a fekete ribizli lé és a víz szintén magnéziumot tartalmaznak. „A víz esetében a forrás és a keménységi fokozat a döntő, a keményebb víz magasabb koncentrációt tartalmaz, mint a lágyabb” – magyarázza a DGE, számol be a focus.de.