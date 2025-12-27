2026. január 8., csütörtök

Előd

Ezek a magas koleszterinszint külső jelei

Egyes szemelváltozások súlyos anyagcserezavarra utalhatnak

MH
 2025. december 27. szombat. 4:46
Bizonyos szemelváltozások a laboreredmények romlása előtt is jelezhetik a magas koleszterinszintet és más betegségeket – írta a Gazeta.

A magas koleszterinszintet és más betegségeket is jelezhetnek a szem elváltozásai
Fotó: AFP/Science Photo Library/AGV/SCI/Fotograv di Antonio Gravante

Szemészek szerint a szem vizsgálatával nemcsak a látásproblémák derülhetnek ki: a retina ereinek elváltozásai már jóval a panaszok előtt jelezhetik a cukorbetegséget (diabéteszes retinopátia). Ugyanígy a koleszterinszint emelkedésére is utalhatnak bizonyos jelek.

A magas koleszterin egyik tipikus külső jele lehet a szaruhártya szélén megjelenő fehéres gyűrű, illetve a szem ereiben látható zsíros lerakódások. A szakemberek szerint a szem gyulladása akár autoimmun betegségek – például reumatoid artritisz, lupusz vagy Sjögren-szindróma – első tünete is lehet.

A szem erei a magas vérnyomás és egyes hormonális zavarok hatására is megváltozhatnak, ezért a rendszeres szemészeti ellenőrzés a látás mellett az általános egészségi állapot szempontjából is fontos.

