Arcüreggyulladás kezelése otthon

Konsztantyin Dobrecov, a Szaglás- és Szagláspatológiai Kutatóintézet igazgatója és az orvostudományok doktora elmagyarázta, hogy érdemes-e sózsákot az orrmelléküregekre helyezni arcüreggyulladás esetén.

Az arcüreggyulladás az orr és az orrmelléküregek akut gyulladásos betegsége, leggyakrabban vírusos eredetű, de akut légúti vírusfertőzés szövődményeként is előfordulhat. Bizonyos esetekben a vírussal párhuzamosan agresszív bakteriális fertőzés is jelentkezik. Ez súlyos gyulladást okoz, amelyet erős fájdalom, szaglásvesztés és gennyes váladékozás kísér. Ezért az arcüreggyulladás kötelező fül-orr-gégész felügyeletet igényel.

A melegítés önmagában is meglehetősen hatékony kezelési módszer, amely javítja a véráramlást és fokozza az anyagcsere-folyamatokat.

Akut arcüreggyulladás kezelésekor azonban a legjobb elkerülni, mivel az akut arcüreggyulladást okozó baktériumok átterjedhetnek a szemüregre, és súlyosabb szövődményeket okozhatnak. Ezért akut arcüreggyulladás esetén a súlyos szövődmények kockázatának minimalizálása érdekében kerülni kell az arc melegítését sóval, vagy bármi mással. A legjobb, ha felkeressük orvosunkat, aki megfelelő terápiát fog felírni nekünk – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.