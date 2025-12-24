Egészség
Arcüreggyulladás kezelése otthon
A kellemetlen tünetek közé tartozik, ha az orr is eldugul
Az arcüreggyulladás az orr és az orrmelléküregek akut gyulladásos betegsége, leggyakrabban vírusos eredetű, de akut légúti vírusfertőzés szövődményeként is előfordulhat. Bizonyos esetekben a vírussal párhuzamosan agresszív bakteriális fertőzés is jelentkezik. Ez súlyos gyulladást okoz, amelyet erős fájdalom, szaglásvesztés és gennyes váladékozás kísér. Ezért az arcüreggyulladás kötelező fül-orr-gégész felügyeletet igényel.
A melegítés önmagában is meglehetősen hatékony kezelési módszer, amely javítja a véráramlást és fokozza az anyagcsere-folyamatokat.
Akut arcüreggyulladás kezelésekor azonban a legjobb elkerülni, mivel az akut arcüreggyulladást okozó baktériumok átterjedhetnek a szemüregre, és súlyosabb szövődményeket okozhatnak. Ezért akut arcüreggyulladás esetén a súlyos szövődmények kockázatának minimalizálása érdekében kerülni kell az arc melegítését sóval, vagy bármi mással. A legjobb, ha felkeressük orvosunkat, aki megfelelő terápiát fog felírni nekünk – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.