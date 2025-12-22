Gyorsan szedi áldozatait az új adenovírus

Egy új, gyorsan terjedő és sokakat megbetegítő vírus miatt adtak ki figyelmeztetést az egészségügyi szakemberek. A beszámolók szerint világszerte emelkedik az adenovírusos fertőzések száma, amely bár több tünetében hasonlít az influenzára vagy a Covidra, kezelés szempontjából jóval problémásabb.

Eric Sachinwalla, a Jefferson Health amerikai egészségügyi rendszer fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az adenovírus jelenleg nem kezelhető célzott gyógyszerrel, így a betegek többségének „ki kell feküdnie” a betegséget. Bár az esetek jelentős részében enyhe lefolyású, az idősek, a várandósok és az immunhiányos betegek számára komolyabb kockázatot jelenthet – írja a Origo.

Az adenovírus ellenállóbb, mint az influenza és a Covid

A szakember szerint az adenovírus azért is különösen veszélyes, mert ellenállóbb, mint az influenza vagy a Covid. A szokásos fertőtlenítőszerek és a szappanos kézmosás sem pusztítja el teljesen, így hosszabb ideig életben maradhat a környezetben, és könnyebben terjed.

A tünetek rendkívül változatosak lehetnek: orrfolyás, torokfájás, légszomj, hasmenés vagy akár kötőhártya-gyulladás is jelentkezhet, mivel több mint 60 különböző adenovírustörzs létezik. A legtöbb esetben pihenés javasolt, de 40 Celsius-fok körüli láz, illetve három napnál tovább tartó, nem enyhülő panaszok esetén orvosi segítséget kell kérni.

Sachinwalla szerint a vírus terjedéséhez hozzájárulhat, hogy a déli féltekén korábban erős influenzaszezon volt, valamint az is, hogy egyre kevesebben kérik az influenza elleni védőoltást.

