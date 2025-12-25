Brazília titkos növénye ízületi gyulladás ellen?

Egy brazil kutatócsoport erős bizonyítékot talált arra, hogy a Joseph's Coat nevű növény (kínai amaránt) egyszerre biztonságos és hatékony a gyulladás csökkentésében, a fájdalom enyhítésében, valamint az ízületi gyulladás elleni védelemben. A tanulmányt a Grande Dourados Szövetségi Egyetem (UFGD), a Campinas Állami Egyetem (UNICAMP) és a São Paulo Állami Egyetem (UNESP) tudósai végezték, írta a Sience Daily.

A Joseph's Coat természetesen Brazília partvidékén nő, és régóta használják a hagyományos orvoslásban gyulladás, fertőzések és parazitás betegségek kezelésére. Bár a növény széles körben ismert és használt, eddig kevés tudományos kutatás igazolta, hogy ezek az előnyök valóban léteznek-e, illetve hogy a növény biztonságos-e.

Aktív vegyületek azonosítása és gyulladáscsökkentő hatás vizsgálata

A tanulmány, amely a Journal of Ethnopharmacology folyóiratban jelent meg, a növény részletes kémiai elemzésével kezdődött. A kutatók a növény föld feletti részeiből készült etanolos kivonatot vizsgálták, hogy meghatározzák, mely bioaktív vegyületeket tartalmaz. Ezt a munkafázist Marcos Salvador, az UNICAMP Biológiai Intézetének (IB) gyógyszerésze vezette.

A vegyületek azonosítása után a kutatás a biológiai vizsgálatok felé fordult. Egy, Cândida Kassuya, az UFGD Egészségtudományi Karának farmakológusa által vezetett csapat azt értékelte, mennyire csökkenti a kivonat a gyulladást ízületi gyulladás kísérleti modelljeiben. Ezt követően toxikológiai teszteket végeztek a biztonságosság felmérésére. „Végül a toxikológiai elemzéseket az én koordinálásom alatt végeztük el” – magyarázza Arielle Cristina Arena, az UNESP Botucatu Kampuszának Strukturális és Funkcionális Biológia Tanszékének docense.

Laboratóriumi eredmények: csökkent gyulladás és ízületi károsodás

A kísérletek kimutatták, hogy az A. littoralis etanolos kivonata jelentősen csökkentette a gyulladást laboratóriumi állatokban. „A kísérleti modellekben csökkent ödémát, javult ízületi paramétereket és a gyulladásos mediátorok modulációját figyeltük meg, ami antioxidáns és szövetvédő hatásokra utal” – mondja Arena.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a növény nemcsak a duzzanat csökkentésére alkalmas, hanem hozzájárulhat az ízületi szövet védelméhez és az ízületi gyulladással járó károsodások mérsékléséhez is.

Ígéretes biztonsági profil, de azonnali használatra nem alkalmas

Arena szerint az eredmények erősítik a növény gyógyászati értékének tudományos megalapozottságát, és alapot nyújtanak a jövőbeli preklinikai vizsgálatokhoz. Az adatok a terápiás dózisok mellett kedvező biztonsági profilt is jeleznek, ami ígéretes lehet a későbbi emberi felhasználás szempontjából.

A kutatók azonban óvatosságra intenek: a kivonat még nem alkalmas klinikai alkalmazásra. További toxikológiai vizsgálatokra, emberi klinikai kísérletekre és standardizált előállítási módszerekre van szükség a biztonság, hatékonyság és minőség megerősítéséhez. Terápiás felhasználás előtt szabályozói engedélyre is szükség lenne.