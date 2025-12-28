Új halálos betegséget terjesztenek a kullancsok

Jelenleg az SFTS egyik legveszélyesebb újonnan felismert zoonózis. Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy vakcina. Először 2009-ben írták le Kínában ismeretlen eredetű, súlyos lázas megbetegedések során.

SFTS – Súlyos lázzal és trombocitopéniával járó szindróma

(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)

Egy újonnan felismert, kullancsok által terjesztett vírusos betegség, amely halálos is lehet, és aggasztóan terjed főként Kelet-Ázsiában.

A betegség felfedezése

A kórokozót 2010-ben azonosították:

SFTS-vírus (SFTSV), ami a Phlebovirus nemzetséghez (Bunyaviridae család) tartozik. Azóta észlelték: Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Vietnam és Mianmar vidékein is.



Terjesztő

Főként kullancsok (pl. Haemaphysalis longicornis) terjesztik.

Feltételezések szerint emberről emberre is képes terjedni testnedveken keresztül (pl. vérrel való kontaktus).

Néhány esetben macskák, kutyák és szarvasok is közvetítőként szerepelhetnek.

A vírus tulajdonságai

Jellemző Részlet Vírus neve SFTSV (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus) Víruscsalád Bunyaviridae → Phlebovirus Fertőzés útja Kullancscsípés, vérkontaktus Fő előfordulás Kína, Japán, Dél-Korea

Tünetek

Lappangási idő:

5–14 nap (átlagosan 7–10 nap a csípés után)

Kezdeti tünetek:

Hirtelen fellépő magas láz (>38°C)

Fejfájás

Izomfájdalmak

Fáradtság

Hányinger, hányás

Hasmenés

Étvágytalanság

Bőr alatti bevérzések, kiütések

Súlyosabb fázisban:

Trombocitopénia: alacsony vérlemezke-szám → vérzékenység

Leukopénia: csökkent fehérvérsejtszám → immunhiány

Multiszervi elégtelenség

Neurológiai tünetek: zavartság, görcsök

Sokk, vérnyomásesés

Halál (súlyos esetekben 7–10 napon belül)

Lefolyás időrendben

Nap Tünetek / Folyamat 0–5 Kullancscsípés utáni lappangás 5–7 Láz, fejfájás, hányás, gyengeség 7–10 Vérképromlás: trombocitopénia, leukopénia 10–14 Szervi komplikációk, súlyosabb esetek halála vagy felépülés kezdete 14+ Túlélők esetében javulás, de hosszú lábadozás

Halálozási arány

Kínában: 10–30%

Japánban: akár 20–30% is lehet

Időseknél, krónikus betegek esetén magasabb

Jelenleg az SFTS egyik legveszélyesebb újonnan felismert zoonózis.

Kezelés és gyógymód

Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy vakcina

A kezelés tüneti és támogató jellegű:

Lázcsillapítás

Folyadékpótlás

Vérlemezke-transzfúzió (súlyos trombocitopénia esetén)

Szervtámogató terápia (pl. dialízis, lélegeztetés)

Kísérleti kezelések

Favipiravir: Japánban vizsgálják

Immunplazma (túlélőktől származó ellenanyagok)

Kullancs elleni vakcinák kutatás alatt

Megelőzés

Kullancs elleni védekezés: Zárt ruházat természetben Rovarriasztók (DEET, permetrin) Kullancsellenőrzés kirándulás után

Állati kontaktus kerülése fertőzött területen (különösen macskák, kutyák)

Egészségügyi dolgozók: védőfelszerelés betegek kezelésekor

Hol fordul elő?

Kína – első és leggyakoribb előfordulási hely

Japán – halálos eseteket jelentettek

Dél-Korea – tucatnyi haláleset

Tajvan, Vietnam, Mianmar – újabb kitörések

2020-as években már tudományos figyelmeztetés is érkezett, hogy SFTSV potenciális globális fenyegetéssé válhat

Összefoglalás