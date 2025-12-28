2026. január 8., csütörtök

Előd

Egészség

Új halálos betegséget terjesztenek a kullancsok

Feltételezések szerint emberről emberre is képes terjedni testnedveken keresztül

Barna Dóra
 2025. december 28. vasárnap. 9:01
Jelenleg az SFTS egyik legveszélyesebb újonnan felismert zoonózis. Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy vakcina. Először 2009-ben írták le Kínában ismeretlen eredetű, súlyos lázas megbetegedések során.

2020-as években már tudományos figyelmeztetés is érkezett, hogy SFTSV potenciális globális fenyegetéssé válhat
SFTS – Súlyos lázzal és trombocitopéniával járó szindróma
(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)
Egy újonnan felismert, kullancsok által terjesztett vírusos betegség, amely halálos is lehet, és aggasztóan terjed főként Kelet-Ázsiában.

A betegség felfedezése

  • Először 2009-ben írták le Kínában ismeretlen eredetű, súlyos lázas megbetegedések során.
  • A kórokozót 2010-ben azonosították:
    SFTS-vírus (SFTSV), ami a Phlebovirus nemzetséghez (Bunyaviridae család) tartozik.
  • Azóta észlelték:
    • Japánban,
    • Dél-Koreában,
    • Tajvanon,
    • Vietnam és Mianmar vidékein is.

Terjesztő

  • Főként kullancsok (pl. Haemaphysalis longicornis) terjesztik.
  • Feltételezések szerint emberről emberre is képes terjedni testnedveken keresztül (pl. vérrel való kontaktus).
  • Néhány esetben macskák, kutyák és szarvasok is közvetítőként szerepelhetnek.

A vírus tulajdonságai

Jellemző

Részlet

Vírus neve

SFTSV (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus)

Víruscsalád

Bunyaviridae → Phlebovirus

Fertőzés útja

Kullancscsípés, vérkontaktus

Fő előfordulás

Kína, Japán, Dél-Korea

Tünetek

Lappangási idő:

5–14 nap (átlagosan 7–10 nap a csípés után)

Kezdeti tünetek:

  • Hirtelen fellépő magas láz (>38°C)
  • Fejfájás
  • Izomfájdalmak
  • Fáradtság
  • Hányinger, hányás
  • Hasmenés
  • Étvágytalanság
  • Bőr alatti bevérzések, kiütések

Súlyosabb fázisban:

  • Trombocitopénia: alacsony vérlemezke-szám → vérzékenység
  • Leukopénia: csökkent fehérvérsejtszám → immunhiány
  • Multiszervi elégtelenség
  • Neurológiai tünetek: zavartság, görcsök
  • Sokk, vérnyomásesés
  • Halál (súlyos esetekben 7–10 napon belül)

Lefolyás időrendben

Nap

Tünetek / Folyamat

0–5

Kullancscsípés utáni lappangás

5–7

Láz, fejfájás, hányás, gyengeség

7–10

Vérképromlás: trombocitopénia, leukopénia

10–14

Szervi komplikációk, súlyosabb esetek halála vagy felépülés kezdete

14+

Túlélők esetében javulás, de hosszú lábadozás

Halálozási arány

  • Kínában: 10–30%
  • Japánban: akár 20–30% is lehet
  • Időseknél, krónikus betegek esetén magasabb

Kezelés és gyógymód

A kezelés tüneti és támogató jellegű:

  • Lázcsillapítás
  • Folyadékpótlás
  • Vérlemezke-transzfúzió (súlyos trombocitopénia esetén)
  • Szervtámogató terápia (pl. dialízis, lélegeztetés)

Kísérleti kezelések

  • Favipiravir: Japánban vizsgálják
  • Immunplazma (túlélőktől származó ellenanyagok)
  • Kullancs elleni vakcinák kutatás alatt

Megelőzés

  • Kullancs elleni védekezés:
    • Zárt ruházat természetben
    • Rovarriasztók (DEET, permetrin)
    • Kullancsellenőrzés kirándulás után
  • Állati kontaktus kerülése fertőzött területen (különösen macskák, kutyák)
  • Egészségügyi dolgozók: védőfelszerelés betegek kezelésekor

Hol fordul elő?

  • Kína – első és leggyakoribb előfordulási hely
  • Japán – halálos eseteket jelentettek
  • Dél-Korea – tucatnyi haláleset
  • Tajvan, Vietnam, Mianmar – újabb kitörések
  • 2020-as években már tudományos figyelmeztetés is érkezett, hogy SFTSV potenciális globális fenyegetéssé válhat

Összefoglalás

Tulajdonság

Részlet

Kórokozó

SFTSV (Phlebovirus)

Terjedés

Kullancsok, testnedvek

Lappangás

5–14 nap

Fő tünetek

Láz, hányás, trombocitopénia, vérzések

Halálozás

10–30%

Kezelés

Tüneti, antivirális kezelés nincs

Megelőzés

Kullancs elleni védekezés, izoláció

