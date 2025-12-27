2026. január 8., csütörtök

Sclerosis multiplex (SM) – A központi idegrendszer kiszámíthatatlan támadása

A sclerosis multiplexet a 19. század közepén ismerte fel az orvostudomány

Barna Dóra
 2025. december 27. szombat. 8:36
A sclerosis multiplex egy autoimmun eredetű betegség, amely során a szervezet saját immunrendszere megtámadja a központi idegrendszer (agy és gerincvelő) idegrostjainak burkolatát (a mielint).

A sclerosis multiplex krónikus, autoimmun betegség, ami idegrostokat céloz
Fotó: NorthFoto

Krónikus, autoimmun betegség, ami idegrostokat céloz – sokszor fiatal felnőtteknél jelentkezik

A kór felfedezése

  • A sclerosis multiplexet a 19. század közepén ismerte fel az orvostudomány.
  • Jean-Martin Charcot, francia neurológus volt az első, aki 1868-ban pontosan leírta a betegséget ezért gyakran nevezik „az SM atyjának”.

Mi az SM?

  • A sclerosis multiplex egy autoimmun eredetű betegség, amely során a szervezet saját immunrendszere megtámadja a központi idegrendszer (agy és gerincvelő) idegrostjainak burkolatát (a mielint).
  • Ennek következménye:
    • a mielin elvesztése (demyelinisatio),
    • idegrostok károsodása,
    • az információáramlás zavara az idegpályákban.

Hol hat?

  • Agy
  • Gerincvelő
  • Látóideg

Az SM multifokális: egyszerre több területet is érinthet

Kit érint?

  • Leggyakrabban 20–40 év közötti fiatal felnőtteknél jelentkezik
  • Nők kétszer-háromszor gyakrabban érintettek, mint férfiak
  • Világszerte kb. 2,8 millió ember él SM-mel
  • Magyarországon több mint 10 000 beteget tartanak nyilván

Lefolyás típusai

Az SM nem egyformán zajlik le mindenkinél. A főbb típusok:

Típus

Jellemző

Relapszáló-remittáló SM (RRMS)

A leggyakoribb forma (~85%) – rohamok (relapszusok) után részleges/teljes javulás

Másodlagosan progresszív SM (SPMS)

RRMS után alakul ki, fokozatos állapotromlással

Elsődlegesen progresszív SM (PPMS)

Folyamatos rosszabbodás relapszusok nélkül

Progresszív-relapszáló SM (PRMS)

Ritka – folyamatos romlás relapszusokkal

Tünetek

A tünetek változatosak – attól függnek, hogy mely idegterületek érintettek.

Gyakori kezdeti tünetek:

  • Látászavar (pl. homályos látás, kettős látás, látásvesztés – gyakran egyik szemen)
  • Zsibbadás, bizsergés a végtagokban
  • Izomgyengeség, főként egyik oldalon
  • Egyensúlyzavar, szédülés
  • Fáradékonyság
  • Koordinációs problémák
  • Vizelettartási nehézségek

Súlyosabb / előrehaladott tünetek:

  • Járási nehézségek, bénulás
  • Beszédzavar
  • Memóriazavar, kognitív hanyatlás
  • Depresszió, hangulati ingadozások
  • Krónikus fájdalom
  • Spaszticitás (izommerevség)

Időbeni lefutás

Fázis

Jellemző

1. Első esemény (CIS)

Klinikai izolált szindróma – egyetlen idegrendszeri epizód

2. RRMS

Relapszusok (tünetes fellángolások) és remissziók (tünetmentes időszakok)

3. SPMS vagy PPMS

Progresszió: romlás relapszusokkal vagy anélkül

4. Előrehaladott szakasz

Súlyos mozgáskorlátozottság, gondolkodási nehézségek (nem mindenkinél alakul ki)

Diagnózis

  • MRI: agyi/gerincvelői gócok
  • Lumbálpunkció: liquorban oligoklonális IgG jelenléte
  • Neurológiai vizsgálatok
  • Kizárásos diagnózis – más betegségeket is ki kell zárni

Kezelés

Típus szerint

1. Relapszusok kezelése

  • Szteroidok (pl. metilprednizolon) – gyorsítják a gyógyulást

2. Betegségmódosító terápiák (DMT-k)

Lassítják a betegség előrehaladását

  • Interferon-béta
  • Glatiramer-acetát
  • Dimetil-fumarát
  • Fingolimod
  • Natalizumab
  • Ocrelizumab
  • Alemtuzumab
  • Cladribin
    (stb.)

3. Tüneti kezelés

  • Fájdalomcsillapítás
  • Izomlazítók
  • Gyógyszerek depresszióra, fáradtságra, hólyagproblémákra

4. Rehabilitáció, gyógytorna, pszichés támogatás

Prognózis

  • Az SM nem gyógyítható, de ma már egyénre szabott terápiákkal jól kontrollálható
  • Sok beteg teljes életet élhet, de a betegség előrehaladása egyénenként nagyon eltérő

Érdekességek

  • Az SM-et néha „a 100 arcú betegségnek” is nevezik – mert annyira változatos tünetekkel jár
  • Kutatják a bélflóra, D-vitamin és Epstein-Barr vírus szerepét a kiváltásban
  • Egyes SM-típusokra 2020 óta már Magyarországon is elérhetők korszerű, célzott terápiák

Összegzés

Tulajdonság

Részlet

Típus

Autoimmun, gyulladásos idegrendszeri betegség

Érintett terület

Agy, gerincvelő, látóideg

Fő tünetek

Zsibbadás, gyengeség, látászavar, koordinációs problémák

Lefolyás

Hullámzó vagy fokozatos romlás

Diagnózis

MRI, liquor, neurológiai vizsgálatok

Kezelés

Szteroid, DMT, tüneti terápia

Gyógyítható?

❌ Nem, de kezelhető

Túlélés, életminőség

Jó eséllyel kontrollálható, de változó lefolyás

Több ismert ember is nyíltan vállalta, hogy sclerosis multiplexben (SM) szenved. A betegség gyakran fiatal felnőtt korban jelentkezik, és bár krónikus, sokan hosszú éveken át aktív életet élnek vele. Íme néhány közismert személy:

1. Selma Blair – amerikai színésznő

  • 2018-ban jelentette be, hogy SM-et diagnosztizáltak nála.
  • Ismert filmjei: Doktor Szöszi, Hellboy, Cruel Intentions
  • Azóta nyíltan beszél a betegségéről, és részt vesz SM-tudatossági kampányokban.
  • 2021-ben egy dokumentumfilm is készült róla: Introducing, Selma Blair

2. Christina Applegate – amerikai színésznő

  • 2021-ben közölte, hogy sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála.
  • Leghíresebb szerepe: Al Bundy lánya, Kelly a „Rém rendes család”-ban.
  • Az utolsó évadot (Dead to Me – Netflix) már járókerettel forgatta.
  • Az Emmy-díjas színésznő azóta visszavonult a rendszeres színészkedéstől.

3. Jack Osbourne – brit-amerikai médiaszemélyiség

  • Ozzy Osbourne fia.
  • 2012-ben, 26 évesen diagnosztizálták relapszáló-remittáló SM-mel.
  • Azóta aktív kampányoló az SM-tudatosság mellett, és egészségtudatos életmódot folytat.

4. Clay Walker – amerikai countryénekes

  • 1996-ban diagnosztizálták SM-mel.
  • Azt mondták, 4 évnél tovább nem élhet aktív életet, de több évtizede koncertezik.
  • Alapítványt hozott létre az SM-kutatás támogatására.

5. Teri Garr – amerikai színésznő

  • Filmjei: Tootsie, Young Frankenstein
  • 1980-as évektől kezdődően voltak tünetei, de hivatalosan 1999-ben diagnosztizálták.
  • Azóta több jótékonysági szervezet szóvivője.

Egyéb, nyilvánosság elé álló személyek

Név

Foglalkozás

Diagnózis éve

Montel Williams

TV-műsorvezető

1999

Jamie-Lynn Sigler

Színésznő (Maffiózók)

2002

Jonathan Katz

Komikus, szinkronszínész (Dr. Katz)

1996

David „Squiggy” Lander

Színész

1984 (meghalt 2020-ban)

Miért vállalják nyilvánosan?

  • Példát mutatnak, hogy SM-mel is lehet teljes életet élni
  • Társadalmi tudatosságot növelnek
  • Támogatják a kutatásokat, kampányokat, adománygyűjtéseket
  • Inspirációt nyújtanak a hasonló betegségben szenvedőknek

