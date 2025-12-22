Egészség
Rett-szindróma – Ritka, súlyos neurodevelopmentális rendellenesség, főként lányokat érint
A gyermekkorban kezdődő, fokozatosan súlyosbodó állapot, amely a mozgást, beszédet és értelmi fejlődést is érinti
A kór felfedezése
- A Rett-szindrómát először 1966-ban írta le Andreas Rett, egy osztrák gyermekorvos, aki több, hasonló tüneteket mutató kislány esetét tanulmányozta.
- A rendellenességet azonban csak a 1980-as években ismerte el és nevezte el hivatalosan a nemzetközi orvostudomány, amikor Bengt Hagberg svéd neurológus publikálta hasonló megfigyeléseit.
Genetikai ok
- A betegséget leggyakrabban az MECP2 gén (X-kromoszómán) mutációja okozza.
- Ez a gén felelős a neuronális működés szabályozásáért, fejlődéséért.
- A mutáció spontán (de novo) módon jön létre, azaz nem örökölt, hanem a fejlődés során alakul ki.
Mivel az MECP2 gén az X-kromoszómán található, a betegség szinte kizárólag lányokat érint.
Fiúknál a mutáció általában korai halálhoz vezet (mivel nekik csak egy X-kromoszómájuk van).
Kit érint?
- Elsősorban lányokat, 10 000–15 000 születésből 1 eset
- Tünetek 6–18 hónapos korban kezdődnek
- A gyermekek általában normál fejlődést mutatnak az első hónapokban, majd visszaesés történik
A betegség szakaszai (lefolyás)
|
Szakasz
|
Időszak
|
Jellemzők
|
1. szakasz – korai stagnálás
|
6–18 hónapos kor
|
Lassuló fejlődés, csökkent szemkontaktus, kevesebb játék
|
2. szakasz – gyors visszaesés
|
1–4 éves kor
|
Kézmozdulatok elvesztése, beszéd visszafejlődése, rángások
|
3. szakasz – stabilizáció
|
2–10 éves kor
|
Néhány képesség visszatérhet, de súlyos fogyatékosság marad
|
4. szakasz – mozgásképesség romlása
|
serdülőkortól
|
Izomgyengeség, görbületek, mozgás teljes elvesztése
Tünetek
Korai jelek:
- Normál fejlődés 6–18 hónapos korig, majd:
- Fejlődési stagnálás
- Gyenge figyelem, kevés gagyogás
- Lassú fejkörfogat-növekedés (mikrokefália)
Jellegzetes tünetek:
- Kézfunkció elvesztése, sztereotíp kézmozdulatok (pl. csapkodás, gyűrögetés, kézdörzsölés)
- Beszédképesség elvesztése
- Mozgáskoordinációs problémák (ataxia, járászavar)
- Mentális és értelmi fogyatékosság
- Rohamok (epilepszia)
- Légzési zavarok: hirtelen belégzés, hiperventilláció
- Scoliosis (gerincferdülés)
- Alvászavarok
- Táplálkozási problémák, növekedési visszamaradás
Kognitív és szociális hatások
- A gyermekek tudatában vannak a környezetüknek, sokszor érzelmileg reagálnak, de nem képesek kommunikálni
- Néhány esetben alternatív kommunikációs módszerekkel képesek kapcsolatot létesíteni
Diagnózis
- Klinikai tünetek alapján – főleg a jellegzetes lefolyás és kézmozdulatok
- Genetikai vizsgálat – MECP2 gén mutáció kimutatása
- Egyéb vizsgálatok (EEG, MRI, metabolikus tesztek) segíthetnek kizárni más betegségeket
Kezelés
Nincs gyógymód – a Rett-szindróma nem gyógyítható, de tünetileg kezelhető.
Kezelések és terápiák:
- Fizioterápia: mozgás megtartása, kontraktúrák megelőzése
- Logopédia és alternatív kommunikációs eszközök
- Rohamkezelés (antiepileptikumok)
- Táplálási támogatás: gyakran szondatáplálásra is szükség van
- Ortopédiai kezelés: gerincferdülés műtéti korrekciója
- Légzésterápia, ha szükséges
Kutatás és jövőkép
- Az utóbbi években ígéretes génterápiás kutatások indultak (pl. X-kromoszómán aktív MECP2 szabályozása)
- Állatmodellekben sikerült a tüneteket részben visszafordítani
- Klinikai vizsgálatok még kezdeti fázisban vannak, de a remény él
|
Jellemző
|
Leírás
|
Kórokozó
|
Genetikai mutáció (MECP2 gén)
|
Érintett
|
Szinte kizárólag lányok
|
Első tünetek
|
6–18 hónapos korban
|
Fő tünetek
|
Kézmozgás elvesztése, beszédzavar, mozgáskorlátozottság, epilepszia
|
Lehet gyógyítani?
|
❌ Nem, csak tüneti kezelés
|
Prognózis
|
Súlyos fogyatékosság, de egyes funkciók megtarthatók/stabilizálhatók
|
Élettartam
|
Megfelelő ellátás mellett akár felnőttkort is megélhetik