Rett-szindróma – Ritka, súlyos neurodevelopmentális rendellenesség, főként lányokat érint

A gyermekkorban kezdődő, fokozatosan súlyosbodó állapot, amely a mozgást, beszédet és értelmi fejlődést is érinti

Barna Dóra
 2025. december 22. hétfő. 11:43
A mutáció spontán (de novo) módon jön létre, azaz nem örökölt, hanem a fejlődés során alakul ki. Mivel az MECP2 gén az X-kromoszómán található, a betegség szinte kizárólag lányokat érint. Fiúknál a mutáció általában korai halálhoz vezet (mivel nekik csak egy X-kromoszómájuk van).

Az utóbbi években ígéretes génterápiás kutatások indultak
Fotó: NorthFoto

A kór felfedezése

  • A Rett-szindrómát először 1966-ban írta le Andreas Rett, egy osztrák gyermekorvos, aki több, hasonló tüneteket mutató kislány esetét tanulmányozta.
  • A rendellenességet azonban csak a 1980-as években ismerte el és nevezte el hivatalosan a nemzetközi orvostudomány, amikor Bengt Hagberg svéd neurológus publikálta hasonló megfigyeléseit.

Genetikai ok

  • A betegséget leggyakrabban az MECP2 gén (X-kromoszómán) mutációja okozza.
  • Ez a gén felelős a neuronális működés szabályozásáért, fejlődéséért.
  • A mutáció spontán (de novo) módon jön létre, azaz nem örökölt, hanem a fejlődés során alakul ki.

Mivel az MECP2 gén az X-kromoszómán található, a betegség szinte kizárólag lányokat érint.
Fiúknál a mutáció általában korai halálhoz vezet (mivel nekik csak egy X-kromoszómájuk van).

Kit érint?

  • Elsősorban lányokat, 10 000–15 000 születésből 1 eset
  • Tünetek 6–18 hónapos korban kezdődnek
  • A gyermekek általában normál fejlődést mutatnak az első hónapokban, majd visszaesés történik

A betegség szakaszai (lefolyás)

Szakasz

Időszak

Jellemzők

1. szakasz – korai stagnálás

6–18 hónapos kor

Lassuló fejlődés, csökkent szemkontaktus, kevesebb játék

2. szakasz – gyors visszaesés

1–4 éves kor

Kézmozdulatok elvesztése, beszéd visszafejlődése, rángások

3. szakasz – stabilizáció

2–10 éves kor

Néhány képesség visszatérhet, de súlyos fogyatékosság marad

4. szakasz – mozgásképesség romlása

serdülőkortól

Izomgyengeség, görbületek, mozgás teljes elvesztése

Tünetek

Korai jelek:

  • Normál fejlődés 6–18 hónapos korig, majd:
    • Fejlődési stagnálás
    • Gyenge figyelem, kevés gagyogás
    • Lassú fejkörfogat-növekedés (mikrokefália)

Jellegzetes tünetek:

  • Kézfunkció elvesztése, sztereotíp kézmozdulatok (pl. csapkodás, gyűrögetés, kézdörzsölés)
  • Beszédképesség elvesztése
  • Mozgáskoordinációs problémák (ataxia, járászavar)
  • Mentális és értelmi fogyatékosság
  • Rohamok (epilepszia)
  • Légzési zavarok: hirtelen belégzés, hiperventilláció
  • Scoliosis (gerincferdülés)
  • Alvászavarok
  • Táplálkozási problémák, növekedési visszamaradás

Kognitív és szociális hatások

  • A gyermekek tudatában vannak a környezetüknek, sokszor érzelmileg reagálnak, de nem képesek kommunikálni
  • Néhány esetben alternatív kommunikációs módszerekkel képesek kapcsolatot létesíteni

Diagnózis

  • Klinikai tünetek alapján – főleg a jellegzetes lefolyás és kézmozdulatok
  • Genetikai vizsgálat – MECP2 gén mutáció kimutatása
  • Egyéb vizsgálatok (EEG, MRI, metabolikus tesztek) segíthetnek kizárni más betegségeket

Kezelés

Nincs gyógymód – a Rett-szindróma nem gyógyítható, de tünetileg kezelhető.

Kezelések és terápiák:

  • Fizioterápia: mozgás megtartása, kontraktúrák megelőzése
  • Logopédia és alternatív kommunikációs eszközök
  • Rohamkezelés (antiepileptikumok)
  • Táplálási támogatás: gyakran szondatáplálásra is szükség van
  • Ortopédiai kezelés: gerincferdülés műtéti korrekciója
  • Légzésterápia, ha szükséges

Kutatás és jövőkép

  • Az utóbbi években ígéretes génterápiás kutatások indultak (pl. X-kromoszómán aktív MECP2 szabályozása)
  • Állatmodellekben sikerült a tüneteket részben visszafordítani
  • Klinikai vizsgálatok még kezdeti fázisban vannak, de a remény él

Jellemző

Leírás

Kórokozó

Genetikai mutáció (MECP2 gén)

Érintett

Szinte kizárólag lányok

Első tünetek

6–18 hónapos korban

Fő tünetek

Kézmozgás elvesztése, beszédzavar, mozgáskorlátozottság, epilepszia

Lehet gyógyítani?

❌ Nem, csak tüneti kezelés

Prognózis

Súlyos fogyatékosság, de egyes funkciók megtarthatók/stabilizálhatók

Élettartam

Megfelelő ellátás mellett akár felnőttkort is megélhetik

