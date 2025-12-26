Egészség
Mi az a Huntington-kór?
Egy öröklődő, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely testet és elmét egyaránt leépít
Huntington-kór (Huntington chorea)
A Huntington-kór egy ritka, genetikai eredetű, progresszív idegrendszeri betegség, amely:
- mozgászavarokat,
- kognitív hanyatlást
- és pszichiátriai tüneteket okoz.
A betegség öröklődik és szinte minden esetben halálos kimenetelű.
A betegség felfedezése
- Először 1872-ben írta le George Huntington, amerikai orvos.
- Észrevette, hogy egyes családokban generációról generációra öröklődő betegség fordul elő:
- akaratlan mozgások (chorea),
- elbutulás,
- és érzelmi zavarok kíséretében.
„Ez a betegség szinte mindig öröklődik. [...] Egy családtag után a másik következik, mint egy kegyetlen sors láncolat.”— George Huntington, 1872
Mi okozza?
A Huntington-kórt egyetlen gén hibája okozza:
a HTT gén mutációja a 4-es kromoszómán.
Részletek:
- A hibás génben egy CAG nevű DNS-szekvencia túl sokszor ismétlődik.
- Minél több ismétlődés van, annál súlyosabb és korábban kezdődő a betegség.
Öröklődés:
- Autoszomális domináns: ha az egyik szülő hordozó, az utódnak 50% esélye van az öröklésre.
- Nemhez nem kötött, férfiakat és nőket egyaránt érint.
Tünetek
A tünetek általában 30–50 éves kor között jelentkeznek, de előfordulhatnak gyermekkorban (juvenilis forma) vagy idősebb korban is.
1. Mozgászavarok
- Chorea: akaratlan, rángásszerű mozgások
- Izommerevség vagy -gyengeség
- Koordinációs problémák
- Nyelési és beszédzavar
- Járási nehézség, egyensúlyvesztés
2. Kognitív hanyatlás
- Rövid távú memóriazavar
- Döntési nehézségek
- Figyelemzavar
- Később: súlyos demencia
3. Pszichiátriai tünetek
- Depresszió
- Szorongás
- Dühkitörések, impulzivitás
- Társas visszahúzódás
- Öngyilkossági hajlam
- Hallucinációk vagy paranoia (súlyos esetekben)
Lefolyás – időbeli alakulás
|
Fázis
|
Időtartam
|
Tünetek
|
Lappangó időszak
|
évek (tünetmentes)
|
Genetikai mutáció már jelen van
|
Kezdődő fázis
|
1–3 év
|
Enyhe mozgászavar, viselkedésváltozás, hangulatzavar
|
Középső szakasz
|
3–8 év
|
Romló mozgás, kognitív hanyatlás, ápolási igény kezdete
|
Előrehaladott szakasz
|
5–10 év
|
Teljes mozgás- és beszédképtelenség, demencia, ágyhoz kötöttség
|
Halál
|
Általában 15–20 évvel a tünetek kezdete után
|
Légzőszervi szövődmények, fertőzések
Diagnózis
Genetikai vizsgálat:
- Egyértelmű diagnózis vérmintából kimutatható a CAG ismétlődés száma alapján.
- 20–35 ismétlés = normális
- 36–39 = bizonytalan (esetleg tünetes lesz)
- 40 felett = biztosan kialakul a betegség
Egyéb vizsgálatok:
- Neurológiai vizsgálat
- MRI / CT: agyi sorvadás jelei (elsősorban a basalis ganglionokban)
- Pszichológiai tesztek a kognitív és érzelmi állapot felmérésére
Kezelés
A Huntington-kór nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők:
Mozgászavarok:
- Tetrabenazin, deutetrabenazin – chorea csökkentésére
- Izomlazítók, nyugtatók
Pszichiátriai tünetek:
- Antidepresszánsok
- Antipszichotikumok
- Pszichoterápia
Támogató terápia:
- Fizioterápia
- Logopédia
- Étrendi tanácsadás
- Családi tanácsadás, genetikai konzultáció
Híres emberek, akiket érintett a Huntington-kór
Woody Guthrie – amerikai népénekes
- A 20. század egyik legismertebb Huntington-kóros személye
- A betegséget édesanyjától örökölte
- 1967-ben halt meg, miután évtizedekig szenvedett
Példák a popkultúrában:
- A Huntington-kór fontos szerepet kapott a „House M.D.” sorozatban:
Thirteen (Dr. Remy Hadley) karaktere hordozó.
Összefoglalás
|
Tulajdonság
|
Huntington-kór
|
Eredet
|
Genetikai, öröklött
|
Első tünetek
|
30–50 éves korban
|
Fő tünetek
|
Mozgászavar, demencia, pszichiátriai zavarok
|
Lefolyás
|
Progresszív, 15–20 év alatt halálos
|
Gyógyítható?
|
❌ Nem
|
Öröklődés
|
50% esély, ha egyik szülő hordozó
|
Diagnózis
|
Genetikai teszttel biztosan kimutatható