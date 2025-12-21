Egészség
Hat korai jel, ami prosztatarákra utalhat
Nehéz a korai felismerés, ezért fontos odafigyelni a tünetekre
A prosztata a húgyhólyag alatt, a húgycső körül helyezkedik el, ezért a mirigyben kialakuló elváltozások elsősorban a vizelést és a kismedencei területet érinthetik.
Vizelési nehézség
Jel lehet, ha nehezen indul a vizelet, erőlködni kell, vagy úgy érzi az érintett, hogy nem ürült ki teljesen a hólyag.
Gyakori, főleg éjszakai vizelés
Ha valaki a szokásosnál gyakrabban, különösen éjjel többször kel fel vizelni, az a prosztata megnagyobbodására, esetleg daganatára is utalhat.
Gyenge vagy akadozó vizeletsugár
Lassú, vékony, időnként el-elakadó vizeletsugár szintén arra utalhat, hogy a prosztata nyomja a húgycsövet.
Vér a vizeletben vagy az ondóban
Már egyszeri, akár halvány elszíneződés is figyelmeztető jel: a vérzés származhat prosztatából, húgyhólyagból vagy a húgyutak más részéből, és mindenképpen kivizsgálást igényel.
Szexuális zavarok
Merevedési nehézség, fájdalmas ejakuláció vagy az ondó mennyiségének csökkenése is összefügghet prosztatabetegséggel, bár sok más ok is állhat a hátterében.
Kismedencei vagy csontfájdalom
Tartós, tompa fájdalom a derékban, csípőben, medencében, illetve előrehaladott esetben mély csontfájdalom a hátban, bordákban, lábakban már áttét jele is lehet.
A People cikke szerint ezek a tünetek nem csak prosztatarák miatt jelentkezhetnek, de mindegyik esetén fontos mielőbb háziorvossal vagy urológussal konzultálni, és megbeszélni, mikor indokolt a PSA-vizsgálat és a további szűrés.