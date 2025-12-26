Gyorsan romló neurodegeneratív betegség a Multiszisztémás atrophia (MSA)

A tünetek a betegség típusától függően különbözőek, de idővel szinte minden szervrendszert érinthetnek. Jelenleg nincs oki kezelés vagy gyógymód.

Parkinson-szerű tünetekkel jár, de súlyosabb lefolyású, több szervrendszert érint a mozgás mellett az autonóm idegrendszer is károsodik.

A kór felfedezése

Az MSA-t viszonylag újként ismerik el az orvostudományban.

1960-as évektől több, korábban különállónak hitt neurológiai betegségről (pl. striatonigralis degeneráció, Shy–Drager-szindróma, olivopontocerebelláris atrófia) kiderült, hogy valójában egyazon kórkép változatai.

Az egységes „multiszisztémás atrophia (MSA)” nevet 1989-ben vezették be.

Mi az MSA?

Az MSA egy ritka, progresszív, neurodegeneratív rendellenesség, amely az agy több területét is érinti: Basalis ganglionok (mozgásirányítás), kisagy (egyensúly, koordináció), autonóm idegrendszer (vérnyomás, hólyagkontroll, emésztés).



A betegség gyorsabban romlik, mint a Parkinson-kór és kevésbé reagál a dopaminpótlásra.

Kit érint?

Előfordulása: kb. 3–5 ember / 100 000 lakos

Általában 50 és 60 éves kor között kezdődik

Férfiaknál kissé gyakoribb

Nincs ismert genetikai ok – az esetek túlnyomó többsége nem öröklődik

MSA típusai

Típus Jellemzők MSA-P („Parkinson-típus”) Fő tünet: parkinsonizmus – izommerevség, lelassult mozgás, reszketés MSA-C („Cerebelláris típus”) Fő tünet: koordinációs zavar, egyensúlyvesztés, beszédzavar (Van, akinél kevert típus jelentkezik.)

Tünetek

A tünetek a betegség típusától függően különbözőek, de idővel szinte minden szervrendszert érinthetnek.

Mozgási tünetek (főleg MSA-P esetén):

Izommerevség (rigiditás)

Lassú mozgás (bradikinézia)

Instabil járás

Rezgés (tremor) – ritkábban, mint Parkinsonban

Izomgyengeség, esések

Egyensúly és koordináció (MSA-C):

Ataxia (ügyetlenség)

Dőlések, billegés járáskor

Pontatlan kézmozgás

Elmosódott beszéd (dysarthria)

Autonóm idegrendszeri zavarok:

Ortostatikus hipotónia – hirtelen vérnyomásesés felálláskor → szédülés, ájulás

Vizelet-visszatartási zavar vagy inkontinencia

Székrekedés

Szexuális zavar

Hőszabályozási problémák, izzadás zavarai

Nyálfolyás, nyelési nehézségek

Későbbi stádiumok:

Beszéd- és nyelési képesség elvesztése

Ágyhoz kötöttség

Súlyos légzési problémák

A betegség lefolyása

A betegség gyorsan romlik, jellemzően 5–10 éven belül súlyos fogyatékossághoz vezet

A betegek mozgásképtelenné válnak, és az autonóm tünetek is fokozódnak

Gyakori halálok: légzőközpont érintettsége, aspirációs tüdőgyulladás, hirtelen szívmegállás autonóm zavar miatt

Diagnózis

Az MSA klinikai diagnózis, nincs egyértelmű teszt.

A diagnózis alapja:

Részletes neurológiai vizsgálat

MRI: kisagyi és agytörzsi sorvadás látható

Autonóm funkciók vizsgálata

Dopaminra adott gyenge válasz segíthet elkülöníteni Parkinson-kórtól

Végleges diagnózis csak boncolással igazolható (specifikus glia-inkluziók)

Kezelés

Jelenleg nincs oki kezelés vagy gyógymód.

Tüneti kezelés lehetséges:

Mozgási tünetek: dopaminpótló szerek (levodopa) – korlátozott hatás

Ortostatikus hipotónia: fludrokortizon, midodrin

Vizeleti tünetek: hólyagtréning, katéterezés

Fizioterápia, logopédia

Légzéstámogatás – gépi lélegeztetés lehet szükséges

Gyógyszeres szorongás és depressziókezelés

Prognózis

Tényező Érték Progresszió Gyors (5–10 év alatt súlyos állapotromlás) Válasz levodopára Gyenge vagy ideiglenes Teljes ápolási szükséglet Általában 3–5 év után Átlagos túlélés 6–9 év a diagnózistól számítva Halál oka Aspiráció, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség

