Egészség

Csendben terjed, gyorsan öl ez a fertőzés

A vírus állatról emberre és emberről emberre is terjedhet, jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina

Barna Dóra
 2025. december 28. vasárnap. 8:01
Nipah-vírus (NiV) fertőzés az egyik legveszélyesebb zoonózis a világon. A túlélők közül sokan neurológiai szövődményeket szenvednek: pl. memóriazavar, izombénulás, viselkedésváltozások.

A WHO szerint a Nipah-vírus „prioritásos patogén” a jövő világjárvány-kockázatok között
Fotó: NorthFoto

„Csendben terjed, gyorsan öl.”

Felfedezés

A Nipah-vírust először 1998–1999-ben azonosították Malajziában, a Nipah nevű falu közelében, ahol:

  • Sertéstelepek dolgozói kezdtek el megbetegedni,
  • légzőszervi és idegrendszeri tünetekkel,
  • majd súlyos encephalitis (agyvelőgyulladás) következtében haltak meg.
  • A járvány során több mint 100 ember meghalt, és 1 millió sertést leöltek a fertőzés megfékezése érdekében.

A vírust a Paramyxoviridae család, azon belül a Henipavirus nemzetség tagjaként azonosították.
Közeli rokona a Hendra-vírusnak (amely főként Ausztráliában jelent veszélyt).

Terjedés és természetes gazda

  • Természetes hordozója: gyümölcsevő denevérek (Pteropus fajok repülő kutyák)
  • A vírus állatról emberre és emberről emberre is terjedhet:
    • fertőzött állatokkal való kontaktus,
    • fertőzött gyümölcsök, denevérnyál, vizelet, ürülék által szennyezett táplálék,
    • vagy cseppfertőzéssel emberről emberre

Előfordulás

Ország

Járvány(ok)

Megjegyzés

Malajzia

1998–1999

Első kitörés, főként sertésekről

Banglades

2001-től évről évre

Nyers datolyalé fogyasztása → denevérnyál

India (Bihar, Kerala)

2001, 2018, 2021, 2023

Emberről emberre terjedés, halálos kimenetel

Kambodzsa, Thaiföld

potenciális hordozóállatok kimutatása

Tünetek

Lappangási idő:

4–14 nap, de dokumentáltan akár 45 nap is lehet

Kezdeti tünetek (nem specifikus):

  • Láz
  • Fejfájás
  • Hányinger, hányás
  • Izomfájdalom
  • Torokfájás
  • Általános gyengeség

Súlyosabb fázisban (2–5. nap után):

  • Súlyos neurológiai tünetek:
    • Encephalitis (agyvelőgyulladás)
    • Zavartság
    • Eszméletvesztés
    • Görcsök
    • Kóma
  • Légzőszervi elégtelenség: tüdőgyulladás, hypoxia
  • Többszervi elégtelenség

Halálozás

  • 40–75% között, a helyi ellátástól függően
  • A 2018-as indiai járványban a halálozás 91% volt
  • Nincs bizonyított gyógymód → kiemelt fontosságú a megelőzés

A betegség lefolyása

Időszak

Tünetek / Állapot

1–5. nap

Láz, fejfájás, gyengeség

5–10. nap

Encephalitis, eszméletzavar, görcsök

10+ nap

Kóma, halál vagy ritka esetben túlélés (maradványtünetekkel)

A túlélők közül sokan neurológiai szövődményeket szenvednek: pl. memóriazavar, izombénulás, viselkedésváltozások

Diagnózis

  • Nehéz, mivel kezdeti tünetei nem specifikusak
  • Szükséges vizsgálatok:
    • RT-PCR (vérből, liquor mintából)
    • ELISA (antitestek kimutatása)
    • Vírusizolálás (biosafety 4 laborban)

Kezelés és gyógymód

Jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina

Kezelés: tüneti és szervtámogató terápia

Kísérleti fejlesztések:

  • Monoklonális antitestek
  • Antivirális szerek: favipiravir, remdesivir (kísérleti fázisban)
  • ChAdOx1 NiV vakcina – Oxford Egyetem fejlesztés alatt álló oltóanyaga (kísérleti)

Megelőzés

  • Denevérekkel való kontaktus kerülése
  • Nyers datolyalé kerülése (Bangladesben gyakori fertőzési út)
  • Sertésfarmokon higiéniai előírások betartása
  • Fertőzött betegekkel való szoros kontaktus kerülése
  • Egészségügyi dolgozók: teljes védőfelszerelés alkalmazása

Érdekességek

  • A WHO szerint a Nipah-vírus „prioritásos patogén” a jövő világjárvány-kockázatok között
  • A fertőzések 25–30%-a tünetmentes, de ezeknél is kialakulhat később neurológiai probléma
  • Egyes túlélők késői visszaesést szenvedtek el hónapokkal később (krónikus encephalitis)

Összegzés

Tulajdonság

Érték

Kórokozó

Nipah-vírus (NiV)

Víruscsalád

Henipavirus, Paramyxoviridae

Fertőzés útja

Állat (denevér, sertés) → ember, emberről emberre is

Lappangás

4–14 nap (ritkán 45 nap)

Fő tünetek

Láz, fejfájás, encephalitis, légzési elégtelenség

Halálozás

40–75%

Kezelés

Csak tüneti, antivirális szer nincs

Vakcina

Kísérleti szakaszban

