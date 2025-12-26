2026. január 8., csütörtök

Egészség

Bruce Willis által lett ismertebb a frontotemporális demencia

A személyiség, viselkedés és nyelv pusztító betegsége

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 1:12
A Frontotemporális demencia (FTD) az agy homlok- (frontális) és halántéklebenyének (temporális) fokozatos sorvadásával járó, progresszív idegrendszeri betegség. Sokszor korai Alzheimernek vagy pszichiátriai zavarnak nézik.

Frontotemporális demencia (FTD)
A személyiség, viselkedés és nyelv pusztító betegsége

Mi az a Frontotemporális demencia?

A Frontotemporális demencia (FTD) az agy homlok- (frontális) és halántéklebenyének (temporális) fokozatos sorvadásával járó, progresszív idegrendszeri betegség. Ezek az agyterületek felelősek:

  • a viselkedésért,
  • az érzelmek szabályozásáért,
  • a nyelvért,
  • a társas viselkedésért
  • és a rövid távú emlékezetért.

Főként fiatalabb korban (45–65 év között) jelentkezik, sokszor korai Alzheimernek vagy pszichiátriai zavarnak nézik.

A betegség felfedezése

  • Az FTD-t már a 19. században Arnold Pick (cseh neurológus) írta le – ezért az egyik típusa: Pick-kór.
  • Hosszú ideig nem különítették el az Alzheimer-kórtól, mivel a tünetek átfedést mutatnak, ám más agyterületet érint.
  • A 20–21. század fordulóján képalkotó eljárások és genetikai kutatások tették lehetővé a pontosabb diagnózist.

Okok és kockázati tényezők

  • A sejtekben kóros fehérjék halmozódnak fel (tau, TDP-43, FUS), amelyek károsítják az idegsejteket.
  • Az esetek 30–40%-a öröklődő, főként ha 60 éves kor előtt kezdődik.
  • Genetikai mutációk: pl. MAPT, GRN, C9orf72

Főbb tünetek

Az FTD főbb típusai szerint különböző tünetek dominálnak:

1. Viselkedéses változat (bvFTD – behavioral variant)

A leggyakoribb forma, elsősorban a személyiség és társas viselkedés változik meg:

  • közöny, érzelemmentesség
  • gátlástalan viselkedés (pl. obszcén megjegyzések, lopás)
  • impulzivitás, agresszió
  • étkezési zavarok (kényszeres evés, édesség utáni sóvárgás)
  • empátia csökkenése
  • szociális szabályok figyelmen kívül hagyása
  • munkaképesség gyors romlása

2. Nyelvi variánsok (Primer progresszív afáziák – PPA)

a) Nem folyékony/agrammatikus forma

  • akadozó beszéd
  • nyelvtani hibák
  • mondatszerkesztési nehézség

b) Szemantikus demencia

  • a szavak jelentésének elvesztése
  • „üres”, körülíró beszéd
  • tárgyak, emberek felismerésének zavara

3. Mozgásos formák

  • Ritkábban motoros tünetekkel is jár (pl. ALS-szerű tünetek, izomgyengeség, mozgászavar).

Lefolyás, idővonal

Fázis

Időtartam (átlagosan)

Jellemzők

Korai

1–2 év

Enyhe viselkedés- vagy nyelvi változások

Középső

2–4 év

Növekvő zavartság, személyiségváltozás, önállóság elvesztése

Késői

2–3 év

Teljes gondozási igény, beszédképesség elvesztése, szociális visszahúzódás, mozdulatlanság

Halál

Átlagos túlélési idő: 6–8 év a tünetek kezdete után (de lehet 2 vagy 15 év is)

Gyakori halálok: tüdőgyulladás, fertőzések, fizikai állapotromlás.

Diagnózis

Mivel kevesen ismerik, gyakran tévesen diagnosztizálják:

  • depresszióként, bipoláris zavarként, ADHD-ként, vagy Alzheimerként.

Vizsgálatok:

  • MRI / CT: a fronto- és temporális lebenyek sorvadása
  • Neuropszichológiai tesztek: viselkedési és nyelvi tesztelés
  • PET vagy SPECT: agyi aktivitás vizsgálata
  • Genetikai vizsgálat: családi eseteknél
  • Liquorvizsgálat: Alzheimer kizárására

Kezelés

Gyógymód nincs, de:

  • antidepresszánsok segíthetnek a viselkedés szabályozásában
  • beszédterápia, kognitív terápia
  • szociális támogatás, családgondozás
  • kommunikációs eszközök nyelvi formák esetén
  • strukturált napirend és környezet sokat segíthet

Összefoglalás

Jellemző

Alzheimer

FTD

Életkor

65+

45–65 év

Fő tünet

memóriazavar

viselkedés/nyelvi zavar

Kezdet

fokozatos feledékenység

személyiségváltozás

Progresszió

lassú

gyorsabb

Öntudat

sokáig megmarad

gyakran gyorsan elveszik

Gyakoriság

leggyakoribb demencia

ritkább, de aluldiagnosztizált

Híres személy FTD-vel:

Bruce Willis (színész)

  • 2023-ban a családja bejelentette: frontotemporális demenciában szenved.
  • Először beszédzavart (afáziát) észleltek nála.
  • Az FTD miatt visszavonult a színészettől, de családja folyamatosan tájékoztat a betegségéről.
  • Az ő esete nagy figyelmet irányított a FTD-re világszerte.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
