Az egerekkel érkező csendes fenyegetés

Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy jóváhagyott vakcina. A hantavírusokat először a Koreai háború idején (1950-es évek) figyelték meg, amikor amerikai katonák súlyos vesebetegségben betegedtek meg. A vírus nevét a Hantan folyóról kapta (Dél-Korea), ahol az első járványt tanulmányozták. A kórokozót csak 1976-ban izolálták, Karl M. Johnson virológus vezetésével.

Európában a Puumala-vírus okozta HFRS enyhébb lefolyású, de gyakran diagnosztizálatlan marad

A hantavírus felfedezése

A vírus jellemzői

A hantavírusok az Arenaviridae családba tartoznak (pontosabban: Bunyaviridae → Hantaviridae).

Többféle típusuk van, melyek különböző klinikai képeket okoznak, attól függően, melyik régióban terjednek.

Két fő klinikai forma:

1. HFRS – Hemorrhagiás láz vese szindrómával

Jellemző főleg Európában és Ázsiában

Okozói: Hantaan, Dobrava, Seoul, Puumala vírusok

2. HPS – Hantavírus pulmonális szindróma

Főként Észak- és Dél-Amerikában

Okozói: Sin Nombre, Andes, Laguna Negra vírusok

Terjesztés

Természetes hordozók: egerek, pockok, rágcsálók (vírust ürítenek a vizeletükben, székletükben, nyálukban)

Emberi fertőzés: belélegzéssel (szennyezett por → aeroszol) ritkábban harapással Dél-Amerikában emberről emberre is terjedhet az Andes-vírus esetén



Lappangási idő

Átlagosan 1–5 hét (széles skála: 7–60 nap)

Tünetek

Kezdeti tünetek (mindkét típusnál hasonló):

Hirtelen magas láz

Hidegrázás

Fejfájás

Izomfájdalmak (derék, lábak)

Hányinger, hányás

Hasi fájdalom

Fáradtság

1. HFRS – Veseszövődményes forma (Európa, Ázsia)

5 szakasz:

Fázis Jellemzők 1. Lappangás 7–30 nap, tünetmentes 2. Láz 3–7 nap, influenzaszerű tünetek 3. Hipotenzív Vérnyomásesés, sokkveszély 4. Oliguriás Veseműködés csökkenése, ödéma, veseelégtelenség 5. Diurézis Hirtelen vizeletmennyiség-növekedés, felépülés kezdete

Halálozás: 0,1–10%

A Puumala-vírus enyhébb, Hantaan és Dobrava súlyosabb lefolyású

2. HPS – Tüdőszindrómás forma (Amerikák)

Időszak Tünetek 1–5. nap Láz, izomfájdalom, gyengeség 5–7. nap Légzési nehézség, köhögés, hipoxia, tüdőödéma 7+ nap Gyors állapotromlás, légzési elégtelenség, halál vagy intenzív terápia szükséges

Halálozás: akár 35–50%

Az Andes-vírus emberről emberre is terjedhet!

Halálozási arány (összefoglaló)

Típus Halálozás HFRS (Európa/Ázsia) 0,1–10% HPS (Amerika) 35–50%

Kezelés

Ribavirin: HFRS esetén csökkentheti a halálozást, ha nagyon korán alkalmazzák

Tüneti kezelés: Folyadékpótlás Szervtámogatás (dialízis, lélegeztetés) Légzéstámogatás HPS esetén



Megelőzés

Rágcsálók elleni védekezés: irtás, élelem lezárása

Poros, zárt terek (pl. fészerek, alagsorok) szellőztetése takarítás előtt

Maszk viselése fertőzött területen végzett munka közben

Védőfelszerelés egészségügyben (Andes-vírusnál emberről emberre terjedés lehetséges!)

Érdekességek

Magyarországon is előfordulhat, főleg vadászok, túrázók, erdőgazdálkodók körében

A „Sin Nombre vírus” (USA, 1993) nevét azért kapta, mert a kutatók nem akarták stigmatizálni a területet