A prionbetegségek, különösen a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD) nagyon ritkák évente csak kb. 1–2 eset jut 1 millió emberre világszerte. Ennek ellenére előfordult, hogy ismert emberek is érintettek voltak. Azonban mivel a diagnózis gyakran csak halál után, boncolással igazolható, ritka, hogy nyilvánosan megerősített esetről tudunk.

„A prionbetegség nem csak pusztít eltörli az embert önmagából.”— Ismeretlen orvosi leírásból

A prionbetegség gyakran csak a halál után, a boncolás során derül ki biztosan

Prionbetegségek (pl. Creutzfeldt–Jakob-kór) – A rettegett agyi leépülés kórképe

Mi az a prionbetegség?

A prionbetegségek ritka, de végzetes neurodegeneratív betegségek, amelyek az agyat és az idegrendszert támadják meg. Legismertebb formájuk a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD).

A kórokozó nem baktérium, nem vírus, hanem:

prion, azaz hibásan feltekeredett fehérje, amely más fehérjéket is „megtéveszt” és hibás formába kényszerít.

Ez az önreplikáló kóros fehérje beindítja az agysejtek pusztulását, ami gyors szellemi és mozgási leépüléshez vezet.

A prionbetegség felfedezése

1920-as évek: Hans Gerhard Creutzfeldt és Alfons Maria Jakob német neurológusok írták le először a tüneteket (innen a név: Creutzfeldt–Jakob-kór).

A betegséget sokáig vírusos eredetűnek hitték.

1982-ben Stanley B. Prusiner amerikai tudós felfedezte a prionok szerepét a betegségben – Nobel-díjat kapott érte 1997-ben.

Hogyan alakul ki?

A prionbetegségek három formában fordulhatnak elő:

Sporadikus forma – ismeretlen eredetű (a CJD 85–90%-a) Öröklődő forma – genetikai mutáció miatt Fertőző forma – prionnal szennyezett agyszövet, eszköz vagy (ritkán) táplálék (pl. fertőzött marhahús → kergemarhakór emberben: vCJD)

Típusok – néhány példa

sCJD (sporadikus Creutzfeldt–Jakob-kór)

vCJD (variáns – marhahús eredetű)

fCJD (familialis – öröklődő forma)

Gerstmann–Sträussler–Scheinker-szindróma

Fatal Familial Insomnia (FFI) – halálos családi álmatlanság

Kuru – kannibalizmus útján terjedt Pápua Új-Guineában

Tünetek

A tünetek gyorsan romlanak, és hetek–hónapok alatt halálhoz vezetnek. Jellemzők:

Neurológiai tünetek:

memóriazavar, zavartság

személyiségváltozás, szorongás

gyors szellemi leépülés (demencia)

látászavar, kettőslátás

egyensúlyproblémák

izomrángások (mioklónus), merevség

beszéd- és mozgáskoordináció zavara

Késői tünetek:

teljes mozgásképtelenség

némaság

kóma

halál (többnyire légzőszervi elégtelenség miatt)

A betegség időbeni lefolyása

Szakasz Időtartam Történések Lappangási idő hónapok – évtizedek (!)* Tünetmentes, de a prion már jelen lehet Kezdeti fázis 1–2 hét Enyhe memóriazavar, személyiségváltozás Középső fázis 1–2 hónap Súlyosbodó demencia, izomrángás, egyensúlyproblémák Végstádium 1–3 hónap Teljes leépülés, mozdulatlanság, halál

*A variáns CJD esetén akár 10 év is lehet a lappangási idő.

Diagnózis

Nehezen diagnosztizálható, főként kizárásos alapon. Használható módszerek:

EEG (agyi elektromos aktivitás)

MRI (jellegzetes agyi elváltozások)

Gerincvelői folyadék (CSF) vizsgálat

Definitív: agyszövettani vizsgálat (halál után)

Kezelés, megelőzés

Jelenleg nincs gyógymód vagy vakcina.

A terápia tüneti, az életminőség megőrzésére irányul.

Egészségügyi eszközök sterilezése speciális módon szükséges, mivel a prion ellenáll a hőnek és a vegyszereknek is.

Prognózis

A CJD-vel diagnosztizált betegek több mint 90%-a egy éven belül meghal.

A variáns forma (vCJD) fiatalabbakat is érint, és hasonlóan végzetes.

A betegségek gyors lefolyásúak, visszafordíthatatlanok.

A prionbetegségek az emberiség egyik legrejtélyesebb és legfélelmetesebb kórképei közé tartoznak:

nem élő kórokozó okozza,

ellenállnak a hagyományos fertőtlenítésnek,

gyógyíthatatlanok,

és gyakran teljes értelmi és testi összeomláshoz vezetnek.

Néhány ismert vagy gyanított eset:

1. George Balanchine – világhírű balettmester

Halálozás: 1983

Bár hivatalosan Alzheimer-kór szerepelt a halál okaként, több kutató szerint tünetei alapján sporadikus CJD is lehetséges volt.

A betegsége gyors lefolyású volt, ami nem jellemző az Alzheimer-kórra.

2. Stephen Beckett – brit színész

2007-ben halt meg.

A brit sajtóban megjelent hírek szerint valószínűsíthetően prionbetegségben (CJD-ben) szenvedett.

Nem hivatalosan megerősített, de a lefolyás és tünetek erre utaltak.

3. Frankie Trull – amerikai orvosetikai aktivista

A sajtóban 2015-ben jelent meg a neve a variáns Creutzfeldt–Jakob-kór áldozatai között.

Az USA-ban akkoriban több, vCJD-re utaló eset is felmerült jellemzően marhahússal való fertőzés gyanújával.

4. Kuru áldozatai – Fore törzs, Pápua Új-Guinea

A 20. század közepén több száz nő és gyermek halt meg a Kuru nevű prionbetegségben, ami rituális kannibalizmus útján terjedt.

Bár ezek nem világszerte ismert személyek, orvostörténetileg nagyon fontosak.

A kuru tanulmányozása vezette el a tudósokat a prionok felfedezéséhez.

Fontos megjegyzés: