Egészség

A rettegett agyi leépülés kórképe

A tünetek gyorsan romlanak és hetek–hónapok alatt halálhoz vezetnek

Barna Dóra
 2025. december 21. vasárnap. 21:38
"A prionbetegség nem csak pusztít eltörli az embert önmagából."— Ismeretlen orvosi leírásból

A prionbetegségek, különösen a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD) nagyon ritkák évente csak kb. 1–2 eset jut 1 millió emberre világszerte. Ennek ellenére előfordult, hogy ismert emberek is érintettek voltak. Azonban mivel a diagnózis gyakran csak halál után, boncolással igazolható, ritka, hogy nyilvánosan megerősített esetről tudunk.

A rettegett agyi leépülés kórképe
A prionbetegség gyakran csak a halál után, a boncolás során derül ki biztosan
Fotó: NorthFoto

Prionbetegségek (pl. Creutzfeldt–Jakob-kór) – A rettegett agyi leépülés kórképe

Mi az a prionbetegség?

A prionbetegségek ritka, de végzetes neurodegeneratív betegségek, amelyek az agyat és az idegrendszert támadják meg. Legismertebb formájuk a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD).

A kórokozó nem baktérium, nem vírus, hanem:
prion, azaz hibásan feltekeredett fehérje, amely más fehérjéket is „megtéveszt” és hibás formába kényszerít.

Ez az önreplikáló kóros fehérje beindítja az agysejtek pusztulását, ami gyors szellemi és mozgási leépüléshez vezet.

A prionbetegség felfedezése

  • 1920-as évek: Hans Gerhard Creutzfeldt és Alfons Maria Jakob német neurológusok írták le először a tüneteket (innen a név: Creutzfeldt–Jakob-kór).
  • A betegséget sokáig vírusos eredetűnek hitték.
  • 1982-ben Stanley B. Prusiner amerikai tudós felfedezte a prionok szerepét a betegségben – Nobel-díjat kapott érte 1997-ben.

Hogyan alakul ki?

A prionbetegségek három formában fordulhatnak elő:

  1. Sporadikus forma – ismeretlen eredetű (a CJD 85–90%-a)
  2. Öröklődő forma – genetikai mutáció miatt
  3. Fertőző forma – prionnal szennyezett agyszövet, eszköz vagy (ritkán) táplálék (pl. fertőzött marhahús → kergemarhakór emberben: vCJD)

Típusok – néhány példa

  • sCJD (sporadikus Creutzfeldt–Jakob-kór)
  • vCJD (variáns – marhahús eredetű)
  • fCJD (familialis – öröklődő forma)
  • Gerstmann–Sträussler–Scheinker-szindróma
  • Fatal Familial Insomnia (FFI) – halálos családi álmatlanság
  • Kuru – kannibalizmus útján terjedt Pápua Új-Guineában

Tünetek

A tünetek gyorsan romlanak, és hetek–hónapok alatt halálhoz vezetnek. Jellemzők:

Neurológiai tünetek:

  • memóriazavar, zavartság
  • személyiségváltozás, szorongás
  • gyors szellemi leépülés (demencia)
  • látászavar, kettőslátás
  • egyensúlyproblémák
  • izomrángások (mioklónus), merevség
  • beszéd- és mozgáskoordináció zavara

Késői tünetek:

  • teljes mozgásképtelenség
  • némaság
  • kóma
  • halál (többnyire légzőszervi elégtelenség miatt)

A betegség időbeni lefolyása

Szakasz

Időtartam

Történések

Lappangási idő

hónapok – évtizedek (!)*

Tünetmentes, de a prion már jelen lehet

Kezdeti fázis

1–2 hét

Enyhe memóriazavar, személyiségváltozás

Középső fázis

1–2 hónap

Súlyosbodó demencia, izomrángás, egyensúlyproblémák

Végstádium

1–3 hónap

Teljes leépülés, mozdulatlanság, halál

*A variáns CJD esetén akár 10 év is lehet a lappangási idő.

Diagnózis

Nehezen diagnosztizálható, főként kizárásos alapon. Használható módszerek:

  • EEG (agyi elektromos aktivitás)
  • MRI (jellegzetes agyi elváltozások)
  • Gerincvelői folyadék (CSF) vizsgálat
  • Definitív: agyszövettani vizsgálat (halál után)

Kezelés, megelőzés

Jelenleg nincs gyógymód vagy vakcina.
A terápia tüneti, az életminőség megőrzésére irányul.
Egészségügyi eszközök sterilezése speciális módon szükséges, mivel a prion ellenáll a hőnek és a vegyszereknek is.

Prognózis

  • A CJD-vel diagnosztizált betegek több mint 90%-a egy éven belül meghal.
  • A variáns forma (vCJD) fiatalabbakat is érint, és hasonlóan végzetes.
  • A betegségek gyors lefolyásúak, visszafordíthatatlanok.

A prionbetegségek az emberiség egyik legrejtélyesebb és legfélelmetesebb kórképei közé tartoznak:

  • nem élő kórokozó okozza,
  • ellenállnak a hagyományos fertőtlenítésnek,
  • gyógyíthatatlanok,
  • és gyakran teljes értelmi és testi összeomláshoz vezetnek.

„A prionbetegség nem csak pusztít eltörli az embert önmagából.”
Ismeretlen orvosi leírásból

A prionbetegségek, különösen a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD) nagyon ritkák évente csak kb. 1–2 eset jut 1 millió emberre világszerte. Ennek ellenére előfordult, hogy ismert emberek is érintettek voltak. Azonban mivel a diagnózis gyakran csak halál után, boncolással igazolható, ritka, hogy nyilvánosan megerősített esetről tudunk.

Néhány ismert vagy gyanított eset:

1. George Balanchine – világhírű balettmester

  • Halálozás: 1983
  • Bár hivatalosan Alzheimer-kór szerepelt a halál okaként, több kutató szerint tünetei alapján sporadikus CJD is lehetséges volt.
  • A betegsége gyors lefolyású volt, ami nem jellemző az Alzheimer-kórra.

2. Stephen Beckett – brit színész

  • 2007-ben halt meg.
  • A brit sajtóban megjelent hírek szerint valószínűsíthetően prionbetegségben (CJD-ben) szenvedett.
  • Nem hivatalosan megerősített, de a lefolyás és tünetek erre utaltak.

3. Frankie Trull – amerikai orvosetikai aktivista

  • A sajtóban 2015-ben jelent meg a neve a variáns Creutzfeldt–Jakob-kór áldozatai között.
  • Az USA-ban akkoriban több, vCJD-re utaló eset is felmerült jellemzően marhahússal való fertőzés gyanújával.

4. Kuru áldozatai – Fore törzs, Pápua Új-Guinea

  • A 20. század közepén több száz nő és gyermek halt meg a Kuru nevű prionbetegségben, ami rituális kannibalizmus útján terjedt.
  • Bár ezek nem világszerte ismert személyek, orvostörténetileg nagyon fontosak.
  • A kuru tanulmányozása vezette el a tudósokat a prionok felfedezéséhez.

Fontos megjegyzés:

  • A CJD olyan gyors lefolyású és ritka, hogy kevés híresség éri meg a nyilvános diagnózist.
  • A tünetek gyakran összetéveszthetők más idegrendszeri betegségekkel (pl. Alzheimer, Parkinson, demencia).
  • A prionbetegség gyakran csak a halál után boncolás során derül ki biztosan.
