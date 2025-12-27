2026. január 8., csütörtök

Előd

Egészség

A Marburg-vírus az Ebola testvére

Jelenleg nincs specifikus gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás

Barna Dóra
 2025. december 27. szombat. 7:06
A Marburg-vírust először 1967-ben azonosították Németországban (Marburg és Frankfurt városában), valamint Jugoszláviában (Belgrádban), miután laboratóriumi dolgozók zöld majmokkal való munkavégzés során megbetegedtek.

Fotó: NorthFoto

A majmokat Ugandából importálták (Cercopithecus aethiops) és az emberekre laborfertőzés útján terjedt át.
Ez volt az első dokumentált emberi megbetegedés a Filovírusok családjából évekkel az Ebola felfedezése előtt.

A vírus jellemzői

  • A Marburg-vírus az Ebolavírus közeli rokona, szintén a Filoviridae családba tartozik.
  • Kórokozója: Marburg marburgvirus
  • Rendkívül fertőző, testnedveken keresztül terjed.
  • Természetes gazdája feltehetően: Rousettus aegyptiacus (egyiptomi gyümölcsevő denevér)

Lappangási idő:

2–21 nap (általában 5–9 nap)

Korai tünetek:

  • Hirtelen fellépő láz (39–40°C)
  • Súlyos fejfájás
  • Hidegrázás
  • Fájdalmas izomfájdalom
  • Fáradtság, levertség

Későbbi tünetek (3–5. nap után):

  • Súlyos hasmenés, hányás, hasi fájdalom
  • Vérzéses tünetek: bőr alatti vérzések, ínyvérzés, vérhányás, véres széklet
  • Kötőhártya-vérzés, kiütések
  • Májkárosodás
  • Zavartság, ingerlékenység, neurológiai tünetek

Súlyos esetekben:

  • Többszervi elégtelenség
  • Sokk
  • Halál

Lefolyás – időbeli menet

Időszak

Tünetek

1–5. nap

Láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalmak

5–8. nap

Súlyos hasmenés, hányás, vérzéses tünetek

8–12. nap

Állapotromlás: szervkárosodás, sokk, eszméletvesztés

10. nap körül

Túlélés vagy halál bekövetkezése – a halálos esetek gyakran ebben az időszakban történnek

Halálozási arány

A Marburg-vírusbetegség halálozása igen magas:

  • 23–90% a kitörés súlyosságától, ellátástól és törzstől függően
  • Átlagosan: 50% körüli halálozás
  • Nincs jelenleg 100%-osan hatásos kezelés

Diagnózis

Mivel a tünetek hasonlóak más lázas betegségekhez (pl. malária, tífusz, Ebola), laboratóriumi vizsgálat szükséges:

  • RT-PCR (vírus RNS kimutatása)
  • ELISA (antitestek kimutatása)
  • Immunhisztokémia
  • Vírusizolálás (speciális biobiztonsági laboratóriumban)

Kezelés és gyógyítás

Jelenleg nincs specifikus gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás

Kísérleti vakcinák és antivirális szerek fejlesztés alatt állnak (pl. VSV-MARV)

Tüneti és támogató kezelés:

  • Folyadék- és elektrolitpótlás
  • Oxigénterápia
  • Vérnyomás stabilizálása
  • Antibiotikumok a bakteriális fertőzések ellen
  • Vérkészítmények súlyos vérzés esetén

Fontosabb járványkitörések

Év

Helyszín

Esetek

Halálozás

1967

Németország, Jugoszlávia

31

7 (23%)

1998–2000

DRC (Kongó)

154

128 (83%)

2004–2005

Angola

252

227 (90%)

2021

Guinea

1

1 (100%)

2022

Ghána

3

3 (100%)

2023

Tanzánia, Egyenlítői-Guinea

15+

10+ (adatok változóak)

Hasonlóság az Ebola-vírussal

Tulajdonság

Ebola

Marburg

Felfedezés éve

1976

1967

Halálozás

25–90%

23–90%

Tünetek

Hasonlóak

Hasonlóak

Gazdaszervezet

Denevér

Denevér

Vakcina

Létezik (Zaire Ebola)

Kísérleti szakaszban

Előfordulás

Gyakoribb

Ritkább, de súlyos

Összegzés

Jellemző

Érték

Kórokozó

Marburg marburgvirus

Típus

RNS-vírus, hemorrhagiás láz

Lappangás

2–21 nap

Fő tünetek

Láz, vérzés, hasmenés, sokk

Halálozási arány

23–90%

Kezelés

Tüneti

Vakcina

Nincs engedélyezett (kísérleti van)

Fertőzés útja

Testnedvekkel, szoros kontaktussal

