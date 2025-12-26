A Lassa-láz egy alattomos, de gyakori vérzéses lázas állapot

A Lassa-lázat először 1969-ben azonosították Nigériában, egy Lassa nevű faluban, ahol három ápolónő megbetegedett. Közülük ketten meghaltak, egyikük túlélte tőle izolálták a vírust. Innen ered a betegség neve.

A WHO szerint a Lassa-láz „emelkedő járványkockázatú betegség”

A kórokozó: Lassa-vírus, amely az Arenaviridae családba tartozik és egyszálú RNS-vírus.

Terjedés és hordozó

Természetes hordozó: a multimammátus patkány (Mastomys natalensis) – gyakori Nyugat-Afrikában

A patkány vizeletével, ürülékével, nyálával fertőzi az élelmiszert, felületeket

Ember szennyezett étel vagy belélegzett por útján fertőződik

Ritkán emberről emberre is terjedhet: testnedvekkel, vérrel, vizelettel való érintkezés útján főként kórházi környezetben



Előfordulás

Endémiás Nyugat-Afrikában:

Nigéria

Sierra Leone

Libéria

Guinea

Évente 100 000–300 000 megbetegedés, becslések szerint

Halálozás: kb. 1% az összes eset közül, de súlyos formában 15–20%, kórházi környezetben akár 50%

A vírus tulajdonságai

Tulajdonság Részlet Kórokozó Lassa-vírus Család Arenaviridae Fertőzés útja Szennyezett étel, levegő, testnedvek Lappangási idő 6–21 nap

Tünetek

Lappangás:

6–21 nap (átlagosan 1–2 hét)

Enyhe / kezdeti tünetek (az esetek 80%-ában enyhe vagy tünetmentes!):

Hőemelkedés, láz

Fejfájás

Torokfájás

Izomfájdalom

Hátfájás

Köhögés

Hasi fájdalom, hasmenés

Gyengeség

Súlyos tünetek (~20%-nál):

Vérzés: orrvérzés, ínyvérzés, véres vizelet, belső vérzések

Légzési nehézség

Alacsony vérnyomás

Halláskárosodás (a túlélők akár 1/3-ánál)

Agyödéma, eszméletzavar

Többszervi elégtelenség

Lefolyás időrendben

Nap Tünetek / Fázis 0–7 Láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom 7–10 Hasi fájdalom, hányás, hasmenés, köhögés 10–14 Vérzéses tünetek, légzőszervi és keringési problémák 14–21 Javulás (enyhe esetek) vagy állapotromlás → halál 21+ Túlélők: gyakran hosszú lábadozás, halláskárosodás, fáradtság

Halálozási arány

Összes eset: 1–2%

Kórházi kezelt súlyos esetek: 15–20%

Terhes nőknél, magzatnál: akár 80–90% halálozás a harmadik trimeszterben

Halálos kimenetel gyakran: a tünetek 14. napja körül

Kezelés és gyógymód

Tüneti kezelés:

Folyadékpótlás

Lázcsillapítás

Szervtámogatás

Vérzéscsillapítás

Antivirális kezelés:

Ribavirin: ha a tünetek kezdetétől számított 6 napon belül adják, csökkentheti a halálozást

Hatékonysága nem 100%-os, de jelenleg az egyetlen ismert gyógyszeres opció

Nincs védőoltás (még)

Kutatások folynak vakcina kifejlesztésére (pl. CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)

2023-ban megkezdődtek az első humán klinikai vizsgálatok néhány kísérleti oltóanyaggal

Megelőzés

Rágcsálóirtás, élelem biztonságos tárolása

Étel elfedése, feldolgozás előtt alapos hőkezelés

Egészségügyi dolgozóknál: védőöltözet, fertőtlenítés

Betegek izolálása, testnedvek kerülése

Érdekességek

A halláskárosodás olyan gyakori, hogy a „néma túlélő” kifejezés is elterjedt

2023-ban Nigériában rekordszámú esetet jelentettek