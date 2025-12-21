Mi is az a petefészekciszta?

Gyakori nőgyógyászati elváltozás, a legtöbb esetben jóindulatú és átmeneti jelenség. Olykor azonban a petefészekciszta komoly tüneteket okozhat.

A szakértők szerint a ciszták többsége magától felszívódik, azonban bizonyos típusok panaszokat okozhatnak, sőt ritkán akár sürgősségi ellátást is igényelhetnek. A petefészekciszta korai felismerése kulcsfontosságú a szövődmények megelőzéséhez.

Mi az a petefészekciszta és miért alakul ki?

A petefészekciszta olyan folyadékkal teli képlet, amely a petefészek felszínén vagy belsejében jelenik meg. A leggyakoribbak az úgynevezett funkcionális ciszták, amelyek a ciklus természetes részeként keletkeznek. Ezek a tüszőérés vagy az ovuláció során jönnek létre, és többnyire néhány héten belül felszívódnak.

Más típusú ciszták – például endometriózisos csokoládéciszta, dermoid ciszta vagy jóindulatú daganatok – tartósabban jelen lehetnek, és gyakrabban okoznak panaszt. A szakértők szerint a hormonális ingadozás, a policisztás ovárium szindróma, a késői gyermekvállalás, illetve genetikai tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz.

A ciszták mérete rendkívül változó lehet: léteznek néhány milliméteres és több centiméteres képletek is. A nagyobb tömlők már a környező szervekre gyakorolt nyomás miatt is tüneteket okozhatnak.

Milyen tünetek utalnak petefészekcisztára és mikor kell orvoshoz fordulni?

A petefészekciszta sokszor teljesen tünetmentes, és csak rutin ultrahangvizsgálat során derül rá fény. Amikor viszont panaszt okoz, a tünetek gyakran jellegzetesek:

alhasi, szúró vagy tompa fájdalom egyik oldalon,

cikluszavar,

puffadás, teltségérzet,

gyakori vizelési inger, ha a ciszta a hólyagot nyomja,

fájdalom szexuális együttlét során.

A hirtelen, erős, nyilalló alhasi fájdalom sürgősségi jele lehet: ez cisztatörésre vagy cisztacsavarodásra utalhat. Ilyenkor a szakértők szerint azonnali vizsgálatra van szükség, mert a petefészek vérellátása is veszélybe kerülhet.

A tünetek erősödése, vérzészavar vagy tartós kellemetlen alhasi érzés esetén minden esetben javasolt a nőgyógyászati vizsgálat.

Hogyan kezelhető a petefészekciszta és mikor kerül sor műtétre?

A kezelés mindig a ciszta típusától, méretétől és a tünetektől függ. A kisebb, funkcionális ciszták esetében gyakran elegendő a megfigyelés: az orvos néhány hónap múlva kontroll-ultrahangot javasol, hogy ellenőrizze a felszívódást.

Gyógyszeres kezelés akkor jöhet szóba, ha a háttérben hormonális zavar áll. Fogamzásgátló tabletta alkalmazása segíthet megelőzni az új ciszták kialakulását és stabilizálni a ciklust.

Műtét akkor indokolt, ha:

a ciszta nagy és tartósan fennáll,

erős tüneteket okoz vagy cisztacsavarodás veszélye áll fenn,

felmerül rosszindulatúság gyanúja,

meddőségi problémák kapcsolódnak hozzá,

a ciszta megrepedt és belső vérzést okoz.

A műtéti eljárás legtöbbször laparoszkópos, vagyis apró metszésekkel végzik, így a felépülés gyors és a szövődmények ritkábbak. A lehetőségek között szerepel a ciszta eltávolítása vagy – indokolt esetben – a petefészek egy részének kimetszése. A szakértők hangsúlyozzák: a legtöbb petefészekciszta jóindulatú, és a műtét célja nem a daganatos betegség kizárása, hanem a tünetek megszüntetése és a szövődmények megelőzése – írta meg a Life.