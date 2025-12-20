Ezeket az ételeket azonnal tegyük tiltólistára

Ha hajmosás és fésülködés után néhány hajszálunk a padlón landol, ne pánikoljunk, mert ez normális. Ha viszont a hajhullás nagyobb méretet ölt, és úgy érezzük, lassan több marad a padlón, mint a fejünkön, kezdjünk el pánikolni.

Szakértők szerint, ha napi 100 hajszálat veszítünk, az valóban teljesen természetes. A hajhullás akkor probléma, ha 100 hajszálnál többet és rendszeresen veszítünk a hajkoronánkból, valamint ha az elhullott szálak helyett nem nőnek újak.

A hajhullás hátterében állhat menopauza, drasztikus diéták, hormonális problémák vagy vitaminhiány is – minden esetben alapos orvosi kivizsgálás javasolt. Egyes élelmiszerek is okolhatóak a hajvesztésért: eláruljuk, melyek a kifejezetten veszélyesek.

A keményítőt tartalmazó ételek, például a tészta, a fehér kenyér a szervezetbe jutva cukorrá alakul, amitől az inzulinszint drasztikusan megemelkedik, és ez hajhullást eredményez. Próbáljunk ki egészségesebb alternatívát, például teljes kiőrlésű kenyeret.

A nagy mennyiségű só sem jó választás: hosszú távon kiszáríthatja a hajhagymákat, a fejbőr pedig elveszítheti a természetes olajos állapotát. Ez pedig egyenes út a hajhulláshoz. Ne vigyük túlzásba az olajos magvak fogyasztását és ne sózzuk túl az ételeket!

Amennyiben csak mérsékelten fogyasztanunk fehérjét, előbb-utóbb fejbőrproblémákkal és hajhullással kell számolni a vas- és fehérjehiány miatt. Míg a lazac és az egészségesebb halak áldásosak a haj egészségére, addig egyes tengeri finomságok mint a tonhal és a kardhal a bennük található magas higanytartalomnak köszönhetően hajhullást eredményezhetnek.

A vörös hús fogyasztása szintén a haj károsodásához, a hajszálak töredezéséhez és elvesztéséhez vezethet. Ennek oka a benne lévő telített zsírok és hormonok nagy mennyisége, mely a fejbőr állapotára is hatással lehet. Ügyeljünk arra, hogy csak időnként fogyasszunk marhahúst.

A népszerű kóláról influenszerek állították már azt, hogy samponként használva fényesíti a hajat, az igazság azonban az is, hogy foszforsavat tartalmaz, ami csökkenti a szervezetben lévő kalcium felszívódását, ez pedig egyenes út a hajhulláshoz. Felboríthatja a szervezet sav-bázis egyensúlyát, aminek következtében romlik a fejbőrünk vérellátása. Hagyjuk el a kólát és használjunk hajnövekedést serkentő, koffeines hajsampont.

Hogyan állítható meg a hajhullás?

Jó dolog kívülről, különféle hajápolókkal és hajápolási praktikákkal védeni a hajkoronát, de nem elegendő. Íme néhány kulcsfontosságú, vitaminban gazdag, hajnövekedést serkentő étel, amelyek segítenek abban, hogy hajunk erős és dús maradjon.

A C-, D-vitamin- és vas erősíti a hajszálakat és véget vethet a hajhullásnak. Hajnövekedést serkentő ételek például a spenót, a gomba, a szárított gyümölcsök és hüvelyesek. A lazac kiváló D-vitaminforrás és a depressziót is mérsékli. Már egy kisebb adaggal fedezhető a napi vitaminszükséglet – írta meg a Life.