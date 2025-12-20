Csokoládé, ami lassítja az öregedést

A King's College London tudósai felfedezték, hogy az étcsokoládé egy különleges anyagot tartalmaz, amely segít meghosszabbítani a fiatalságot. A tanulmány az Aging folyóiratban jelent meg.

A szakértők több mint 1600 ember vérét elemezték. Kiderült, hogy azok a résztvevők, akiknek magas volt a teobromin nevű anyag vérszintje (ami az étcsokoládé keserű ízét adja), alacsonyabb biológiai korúak voltak, mint a tényleges koruk. Egyszerűen fogalmazva, a testük fiatalabb volt a kronológiai koruknál.

„Tanulmányunk összefüggést talált az étcsokoládé egyik kulcsfontosságú összetevője és a hosszabb ideig tartó fiatalság között” – magyarázta Jordana Bell, az epigenomika professzora, a tanulmány vezető szerzője.

Hangsúlyozta, hogy a csapat nem a több csokoládé fogyasztását szorgalmazza, de a felfedezés betekintést nyújt abba, hogy a gyakori ételek hogyan lehetnek a kulcsai az egészséges hosszú életnek.

A kutatók azt tervezik, hogy pontosan meghatározzák, hogyan működik ez a csokoládé alapú „fiatalság elixírje”, és hogy felhasználható-e biztonságos egészségügyi kiegészítők előállítására – írja a Sports.kz a Championat.com-ra hivatkozva.