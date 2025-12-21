A lábon kihordott megfázás veszélyei

Ha betegnek érezzük magunkat, ne legyünk hősök, és ne rohanjunk dolgozni. Ez nemcsak a saját, hanem mások helyzetét is rontja. Vlagyimir Csulanov, az orosz egészségügyi minisztérium vezető fertőző betegségek szakértője hívta fel a figyelmet a veszélyekre.

A hideg idővel megérkezett a meghűlés és a nátha vagy az influenza szezonja is

Az influenza és az akut légúti vírusfertőzések előfordulásának növekedését világszerte, így hazánkban is igazolják.

Ez a helyzet tipikus az évnek ebben az időszakában. Még ha a tünetek nem is túl súlyosak, az ágynyugalom kerülése megfázás esetén akkor sem ajánlott; veszélyes mind a betegre, mind a környezetére nézve.

Következmények a beteg számára

A felépülés lassabb. A fertőzés leküzdéséhez erőre van szükség, ezért még a könnyű fizikai aktivitás, beleértve a gyaloglást is, két-öt nappal meghosszabbítja a betegséget. Megnő a légzőszervi, a szív- és érrendszeri, valamint az idegrendszeri szövődmények kockázata. Ez nagyon veszélyes, mert minden szerv, beleértve a szívet is, teljes kapacitással működik.

Nagy a kockázata a meglévő krónikus állapotok súlyosbodásának is. A relatív javulás rövid időszaka még nagyobb egészségromláshoz vezethet.

A betegség első három napját ágyban, jól szellőző, optimális páratartalmú (40-60%) helyiségben kell tölteni. Bármilyen fizikai vagy szellemi tevékenység ellenjavallt. Ágynyugalom mellett a betegség általában már a negyedik napon enyhülni kezd.

Következmények mások számára:

Fertőzésveszély.

Az akut légúti fertőzések könnyen terjednek; átlagosan egy személy 22 másikat fertőzhet meg. Ráadásul különösen veszélyesek a betegség első néhány napjában.

Mit kell tenni, ha beteg kolléga érkezik a munkahelyére?

Amennyire csak lehetséges, kerülje a vele való érintkezést.

Szellőztesse ki a szobákat.

Töröljön le minden tárgyat, amihez a beteg hozzáért.

Mosson gyakran kezet.

Ne felejtse el fertőtlenítőszereket használni.

A beteg embernek pedig folyamatosan maszkot kell viselnie, és két-három óránként cserélnie kell azokat – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.