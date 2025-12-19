A szívhibák ártalmatlan betegségeknek álcázhatják magukat

A szívhibák nem halálos ítéletet jelentenek, de csak akkor, ha időben diagnosztizálják és megfelelően kezelik őket

Az orvos elmagyarázta, hogy a szívhibák a szerv tartós működési zavarai, amelyeket a billentyűkben vagy a főbb erekben bekövetkező kóros elváltozások okoznak. Ez lehet veleszületett, vagy kialakulhat korábbi fertőzések, sérülések, életkorral összefüggő változások vagy krónikus gyulladás szövődményeként.

Kokin szerint a szívhibák fő, mégis finoman szólva is rejtett veszélye, hogy más betegségeknek álcázzák magukat. „Sokan a szívhibákra jellemző tüneteket a fáradtságnak, a stressznek, a munkaterhelésnek vagy teljesen más betegségeknek tulajdonítják. Eközben minél korábban észlelik a hibát, annál nagyobb az esélye a súlyos szövődmények elkerülésének” – jegyezte meg a kardiológus.

Ezzel kapcsolatban arra kérte az embereket, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha szapora szívverést, gyors fáradtságot, mérsékelt terhelésre jelentkező légszomjat vagy mellkasi fájdalmat tapasztalnak. Kokin hangsúlyozta, hogy a szívhibák nem halálos ítéletet jelentenek, de csak akkor, ha időben diagnosztizálják és megfelelően kezelik őket – írta meg a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.