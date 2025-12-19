Egészség
Ezek a szívinfarktus korai jelei
A korai tünetek felismerése szó szerint életet menthet. A szív oxigénhiánya, vagyis a szívinfarktus ugyanis napokkal vagy akár hetekkel korábban is jelezhet, csak tudnunk kell felismerni ezeket a figyelmeztetéseket.
Szívinfarktusnak a szívizom vérellátási zavara következtében létrejövő szívizomelhalást nevezzük. Magyarországon évente kb. 20-25 ezer ember kap szívinfarktust, sokan közülük meghalnak, mert a szívizomelhalás következtében szívelégtelenség, életveszélyes szívritmuszavar vagy szívizomsérülés alakul ki.
A szívinfarktus jelei
A szívinfarktus klasszikus tünete a mellkas közepén jelentkező erős, nyomó, feszítő érzés. Ez nem szúró, hanem „mintha valami ránehezedne” jellegű fájdalom, amely:
- kisugározhat a bal karba, vállba,
- érintheti az állkapcsot, hátat,
- fizikai terhelésre vagy stresszre rosszabbodhat.
A fájdalom több mint néhány percig tart, vagy elmúlik, majd visszatér.
A fáradékonyságot lehet jelnek venni
Ez főleg a nők esetében jelentkezik, a legelső jel a megmagyarázhatatlan fáradtság, akár napokkal a roham előtt. Akik átélték, olyan kimerültséget tapasztaltak, ami nem volt arányban a napi terheléssel, és pihenés hatására sem javul.
Nehézlégzés és légszomj
Ha már kisebb terheléskor is olyan érzésünk van, mintha elfogyna a levegő, vagy légszomj alakul ki fekvéskor, érdemes nagyon komolyan venni. A szív oxigénhiánya ugyanis gyorsan idéz elő ilyen tünetet.
Felsőtesti fájdalmak
A közelgő infarktus felsőtesti fájdalmak formájában is jelentkezhet:
- kar-, váll- vagy hátfájásként,
- torokszorításként,
- állkapocs- vagy fogfájásként,
- gyomorszáj körüli kellemetlenségként.
Ez különösen akkor gyanús, ha a fájdalom egyre gyakoribb, vagy terhelésre fokozódik.
Hányiger, szédülés
A hányinger, a hideg verejtékezés és a szédülés sokszor együtt jelentkeznek, és gyakran ezek a legkorábbi figyelmeztető jelek. A hideg, nyirkos verejtékezés az idegrendszer reakciója a szív oxigénhiányára.
Szapora vagy rendszertelen szívverés
Ha a pulzusunk váratlanul felgyorsul, kihagy vagy „összevissza ver”, az is lehet a közelgő probléma előjele. A szív oxigénhiánya ritmuszavart válthat ki.
Mit tegyünk, ha ezeket a tüneteket észleljük?
A szívinfarktus nem vár – a gyors cselekvés életet ment. Ha a fenti tünetek közül akár egy is hirtelen, erős formában jelentkezik:
- azonnal hívjuk a 112-t,
- ne próbáljunk autóval kórházba menni,
- feküdjünk vagy üljünk le, maradjunk nyugalomban,
- ne vegyünk be fájdalomcsillapítót a tünetek elfedésére.
Minél hamarabb kerülünk orvoshoz, annál nagyobb az esély a maradandó károsodás elkerülésére, számol be a mindmegette.hu.