Ezek a szívinfarktus korai jelei

A tünetek nem mindig drámaiak, könnyű másnak tulajdonítani, de sose hagyjuk figyelmen kívül. A szívinfarktus még mindig a vezető halálokok egyike, pedig az esetek jelentős része megelőzhető lenne időben felismert jelekkel.

A korai tünetek felismerése szó szerint életet menthet. A szív oxigénhiánya, vagyis a szívinfarktus ugyanis napokkal vagy akár hetekkel korábban is jelezhet, csak tudnunk kell felismerni ezeket a figyelmeztetéseket.

Szívinfarktusnak a szívizom vérellátási zavara következtében létrejövő szívizomelhalást nevezzük. Magyarországon évente kb. 20-25 ezer ember kap szívinfarktust, sokan közülük meghalnak, mert a szívizomelhalás következtében szívelégtelenség, életveszélyes szívritmuszavar vagy szívizomsérülés alakul ki.

A szívinfarktus jelei

A szívinfarktus klasszikus tünete a mellkas közepén jelentkező erős, nyomó, feszítő érzés. Ez nem szúró, hanem „mintha valami ránehezedne” jellegű fájdalom, amely:

kisugározhat a bal karba, vállba,

érintheti az állkapcsot, hátat,

fizikai terhelésre vagy stresszre rosszabbodhat.

A fájdalom több mint néhány percig tart, vagy elmúlik, majd visszatér.

A fáradékonyságot lehet jelnek venni

Ez főleg a nők esetében jelentkezik, a legelső jel a megmagyarázhatatlan fáradtság, akár napokkal a roham előtt. Akik átélték, olyan kimerültséget tapasztaltak, ami nem volt arányban a napi terheléssel, és pihenés hatására sem javul.

Nehézlégzés és légszomj

Ha már kisebb terheléskor is olyan érzésünk van, mintha elfogyna a levegő, vagy légszomj alakul ki fekvéskor, érdemes nagyon komolyan venni. A szív oxigénhiánya ugyanis gyorsan idéz elő ilyen tünetet.

Felsőtesti fájdalmak

A közelgő infarktus felsőtesti fájdalmak formájában is jelentkezhet:

kar-, váll- vagy hátfájásként,

torokszorításként,

állkapocs- vagy fogfájásként,

gyomorszáj körüli kellemetlenségként.

Ez különösen akkor gyanús, ha a fájdalom egyre gyakoribb, vagy terhelésre fokozódik.

Hányiger, szédülés

A hányinger, a hideg verejtékezés és a szédülés sokszor együtt jelentkeznek, és gyakran ezek a legkorábbi figyelmeztető jelek. A hideg, nyirkos verejtékezés az idegrendszer reakciója a szív oxigénhiányára.

Szapora vagy rendszertelen szívverés

Ha a pulzusunk váratlanul felgyorsul, kihagy vagy „összevissza ver”, az is lehet a közelgő probléma előjele. A szív oxigénhiánya ritmuszavart válthat ki.

Mit tegyünk, ha ezeket a tüneteket észleljük?

A szívinfarktus nem vár – a gyors cselekvés életet ment. Ha a fenti tünetek közül akár egy is hirtelen, erős formában jelentkezik:

azonnal hívjuk a 112-t,

ne próbáljunk autóval kórházba menni,

feküdjünk vagy üljünk le, maradjunk nyugalomban,

ne vegyünk be fájdalomcsillapítót a tünetek elfedésére.

Minél hamarabb kerülünk orvoshoz, annál nagyobb az esély a maradandó károsodás elkerülésére, számol be a mindmegette.hu.