Nem egyenlő a szavatossággal a fogyaszthatóság

Nem mindegy, hogy mikor jár le egy élelmiszer szavatossága és meddig fogyasztható biztonságosan - így ennek nyomán változhat a termékeken szereplő határidő is a románoknál.

A boltokban megvásárolható élelmiszereken jelenleg a szavatossági dátum szerepel, ez azonban jelentősen korlátozza a termékek kedvezményes eladását vagy eladományozását. Ezért a romániai kereskedők javasolják, hogy az élelmiszereken tüntessék fel azt a határidőt is, ameddig a termék még biztonságosan fogyasztható, akkor is, ha elmúlt a szavatossági ideje - írja a Főtér.

Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a változtatásra azért lenne szükség, mivel igen sok élelmiszer a szavatossági idejének lejárta után is fogyasztható lenne, ám a hatályos törvények értelmében már nem forgalmazható és nem is adományozható oda például szociális intézményeknek. Vagyis a kereskedőnek egyetlen választása marad: leállítani a termék értékesítését - csakhogy ezzel hatalmas mennyiségű még teljesen biztonságosan felhasználható élelmiszer megy a kukába.

Európában jelenleg évente fejenként 187 kilogramm jó ételt dobnak az emberek a kukákba - míg Romániában e mutató százhatvan kilogramm körül hullámzik.