Melyek a leggyakoribb betegségek újév után?

Az újévi ünnepek nem csak lehetőséget adnak a fizikai és lelki erők feltöltésére, hanem kedvező feltételeket teremtenek a „tökéletes vihar” kialakulásához, amely sérüléseket és számos betegség súlyosbodását okozhatja.

„Elsősorban a gyomor-bélrendszerrel kapcsolatos betegségekről van szó, amelyek a bőséges lakomák következményei. Az ünnepek alatt a sürgősségi kórházi felvételek vezető oka az akut hasnyálmirigy-gyulladás, amely a zsíros ételek és az alkohol bőséges fogyasztásának következménye. Ezt követi a krónikus gyomorhurut, epehólyaggyulladás és epekövesség súlyosbodása – az éles, füstölt, pácolt ételek, az étkezési rend megsértése és az alkohol provokálja ezek súlyosbodását és rohamait” – mondja az orvos, számol be az osnmedia.ru.

Az újévi megbetegedések között szerepelnek az ételmérgezések és a bélfertőzések. Ezeket általában a rossz minőségű vagy helytelenül tárolt élelmiszerek okozzák – különösen veszélyesek a majonézes saláták és a krémes cukrásztermékek.

Ezenkívül az újévi ételek a só és zsír túlzott fogyasztása, az alkohol fogyasztásának hirtelen növekedése, a gyógyszeres kezelés megszakítása és az érzelmi túlterhelés miatt hipertóniás krízist, infarktust és stroke-ot okozhatnak – tette hozzá az orvos. Emlékeztetett arra, hogy a só visszatartja a folyadékot a szervezetben, az alkohol pedig először tágítja, majd hirtelen szűkíti az ereket.

„Sajnos az új évet a „fekete” orvosi humorban „traumatológusok napjának” nevezik. A traumatológusok fáradhatatlanul dolgoznak az egész újévi éjszaka. Háztartási balesetek, törések, vágások és zúzódások, pirotechnika helytelen használata, égési sérülések, beleértve az erős alkohollal okozott nyelőcső-égési sérüléseket, alkoholos befolyásoltság alatt történő elesés a jégen, verekedések – mindez gyakran rontja el az emberek ünnepi éjszakáját” – mondja a szakértő.

Egyesek az új évet krónikus légúti megbetegedések súlyosbodásával töltik, mert túlságosan lehűlnek a séták és a téli szórakozások során. Mások, ha nem elég óvatosak az ünnepek alatt, cukorbetegségük súlyosbodásával szembesülnek a cukros ételek és az alkohol fogyasztása, valamint az inzulinadagolás rendjének megsértése miatt.

Nem szabad megfeledkezni az allergiás reakciókról sem, különösen a gyermekek esetében – ezeket egzotikus ételek, nagy mennyiségű citrusfélék és a bolti finomságokban található tartósítószerek okozhatják – tette hozzá az orvos.