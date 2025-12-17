2026. január 8., csütörtök

Előd

Egészség

Egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 20:48
Járványügyi megelőző intézkedésként látogatási korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – közölte az intézmény szerdán a közösségi oldalán.

Látogatási korlátozásokat vezetnek be a zalaegerszegi kórházban
Látogatási korlátozásokat vezetnek be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Xinhua/Joan Gosa

Mint írták, látogatási időben egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet, ők is legfeljebb 15 percig tartózkodhatnak bent. Látogató csak egészséges, fertőzéses tünetektől mentes személy lehet.

A közlemény arra is kitér, hogy a zalaegerszegi kórházban ajánlott az orr-szájmaszk használata.

