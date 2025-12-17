Egészség
Látogatási korlátozásokat vezetnek be a zalaegerszegi kórházban
Egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet
Látogatási korlátozásokat vezetnek be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Xinhua/Joan Gosa
Mint írták, látogatási időben egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet, ők is legfeljebb 15 percig tartózkodhatnak bent. Látogató csak egészséges, fertőzéses tünetektől mentes személy lehet.
A közlemény arra is kitér, hogy a zalaegerszegi kórházban ajánlott az orr-szájmaszk használata.