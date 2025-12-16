Telente szárazabb a bőrünk?

A tél számos külső hatással terheli a bőrünket, így nem meglepő, ha az idővel szárazzá, feszessé, hámlóvá, irritálttá válik. A tudatos téli bőrápolás azonban látványos javulást hozhat.

Ahogy közeledik a tél, sokan tapasztalják: a bőrük szárazabb, érzékenyebb lesz. A hideg, szeles idő, a fűtött, száraz lakás, a gyakori meleg fürdők és a megnövekedett víz-, szappan- vagy kozmetikumhasználat mind hozzájárulnak ehhez. Azonban nem mindig csak az időjárás okolható: vannak esetek, amikor a bőrszárazság mögött hormonális vagy anyagcserezavar, esetleg betegség is állhat.

Miért nehezebb télen megőrizni a bőr hidratáltságát?

A hideg, száraz, szeles idő gyorsan elvonja a bőr nedvességtartalmát.

A fűtött lakások belső levegője is szárító hatású.

A forró fürdő vagy zuhany, a túl sűrű tisztálkodás, a szappanok, illatanyagok, lúgos hatású tusfürdők szintén gyengítik a bőr védőrétegét, és fokozzák a vízveszteséget.

Az életkor előrehaladtával a bőr természetes lipidtartalma — zsír- és faggyútermelése — csökken, így hajlamosabb a kiszáradásra.

Hormonális ingadozások, pajzsmirigy-rendellenességek, anyagcserezavarok, vagy bizonyos betegségek (például a cukorbetegség) is gyengíthetik a bőr hidratáltságát és védőrétegét.

Ha valaki eleve száraz bőrtípussal él, illetve krónikus bőrbetegsége (például ekcéma vagy pikkelysömör) áll fenn, a hideg időjárás fokozhatja az érzékenységet, viszketést és irritációt.

Hatásos bőrápolási praktikák a téli hónapokra

Az egyik legfontosabb lépés: váltsunk téli bőrápolóra! A vizes, könnyű nyári krémek helyett a hideg hónapokra ajánlott a zsírosabb krém vagy testápoló. Az arcápolásnál érdemes az arctisztítást is kíméletesebbre venni: az alkoholos, mélytisztító szereket váltsuk gyengéd, pH-semleges készítményekre.

A forró fürdő vagy zuhany kellemes lehet, de komolyan száríthatja a bőrt. Télen jobb a meleg (nem forró) víz és a kímélő, hidratáló tusfürdők használata.

Télen különösen a kezeket és a szájat viselik meg a környezeti hatások. Naponta többször használjunk kézkrémet, ajakápolót! Ha elmegyünk otthonról, viseljünk kesztyűt, így megelőzhetjük a kipirosodást, repedezést, fájdalmas kiszáradást.

A fűtött, száraz lakás levegője a bőr ellensége lehet. A levegő páratartalmának növelése – akár párásítóval, akár radiátorra helyezett víztálcával – segíthet abban, hogy a bőr ne veszítse el gyorsan a nedvességet. A páratartalom legyen 40 és 60 százalék között!

A külső ápolás mellett fontos a belső hidratálás is: fogyasszunk elegendő vizet! Emellett a bőr számára fontos E- és A-vitaminban gazdag élelmiszereket is építsük be az étrendbe (sárgarépa, sárgabarack – télen aszalt változatban, belsőségek – máj, vese, szív –, tojás, tejtermékek, tengeri halak, sárgarépa, spenót, sütőtök, paprika, olajos magvak, hal és növényi olajok).

Mikor jelezhet betegséget a téli bőrszárazság?

Érdemes bőrgyógyásszal konzultálni, ha

a bőr folyamatosan hámlik, viszket, fáj, illetve pirosság, gyulladás, repedezés jelentkezik, különösen arcon, kézen és az ajkakon;

a bőrszárazság nem javul megfelelő ápolás mellett sem, a krémek hatástalanok;

ismert kórkép (ekcéma, pikkelysömör, diabétesz, pajzsmirigyzavar) áll fenn, ezekben az esetekben ugyanis telente könnyebben fellángolhatnak a tünetek.

Ilyenkor nem elég a hidratálás — szükség lehet célzott gyógyszeres kezelésre, diétára vagy életmódváltásra is – írta meg a hazipatika.com.