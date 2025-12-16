A WHO riasztást adott ki egy veszélyes vírus gyors terjedése miatt

A (H3N2) vírus, az úgynevezett hongkongi influenza gyorsan terjed világszerte, és már 30 országban észlelték – mondta Wenqing Zhang, a WHO Globális Légzőszervi Fenyegetések Osztályának vezetője.

A vírus új altípusa, amelyet először augusztusban regisztráltak Ausztráliában és Új-Zélandon, téli előfordulást okozott a fertőzésekben, bár a globális indikátorok továbbra is a várható határokon belül maradnak – számol be a TASS.

A vírust először augusztusban regisztrálták Ausztráliában és Új-Zélandon, majd több mint 30 országban, a világ minden régiójában, kivéve Dél-Amerikát, állapították meg a közleményben.