Egészség
A WHO riasztást adott ki egy veszélyes vírus gyors terjedése miatt
Már 30 országban azonosították világszerte
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
A vírus új altípusa, amelyet először augusztusban regisztráltak Ausztráliában és Új-Zélandon, téli előfordulást okozott a fertőzésekben, bár a globális indikátorok továbbra is a várható határokon belül maradnak – számol be a TASS.
A vírust először augusztusban regisztrálták Ausztráliában és Új-Zélandon, majd több mint 30 országban, a világ minden régiójában, kivéve Dél-Amerikát, állapították meg a közleményben.