A szolárium veszélyeire sorra figyelmeztetnek az orvosok

Egy férfinak azt mondták, hogy már csak egy éve van hátra

Bőrrákja miatt egy évet jósoltak egy mindössze 21 éves férfinak. Mint kiderült, sokat járt szoláriumba, ez okozhatta a betegségét, és most erre hívja fel a figyelmet.

Bőrrákot okozott a szolárium

Egy férfinak azt mondták, hogy már csak egy éve van hátra, miután hetente ötször is szoláriumba járt, és bőrrákot kapott. Jak Howell 21 éves volt, amikor megtudta, hogy harmadik stádiumú, előrehaladott melanómája van. A diagnózist 2021 júniusában állapították meg, miután a betegség néhány hónap alatt a hátán lévő foltról más testrészekre, például a mellkasára és az ágyékára is átterjedt. 16 éves kora óta rendszeresen használta a szoláriumot, és két műtéten kellett átesnie a lábán és a hátán a daganatok eltávolítása érdekében, de ezek nem jártak sikerrel.

Szerencsére 2022 decemberében, egy év immunterápiás kezelés után teljesen meggyógyult. Jak elmondta, hogy ha a kezelés nem járt volna sikerrel, akkor csak egy éve lett volna hátra. 2021 áprilisában fedezett fel egy viszkető foltot, amellyel a háziorvosához fordult. A háziorvosa azt válaszolta: „Nem akarom látni, menjen egyenesen a kórházba” – ez pedig a férfi számra riasztó volt, komoly bajt jelzett.

Kórházba került, ahol biopsziát végeztek, amely kimutatta, hogy a férfinak rákja van.

Először nem gondoltam, hogy bármi komolyabb lenne, láttam már embereket, akiknek melanómát vágtak ki, és tovább éltek. De onnantól kezdve a helyzet egyre romlott, és egyre súlyosabbá vált

– mondta Jak. Az orvosok nem tudták megérteni, hogyan lehet ilyen súlyos melanómája, majd elárulta, hogy szoláriumba járt. Mióta megkapta a jó hírt, Jak arról beszél, hogy a rák milyen hatással lehet az ember mentális egészségére. Most felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek ne szoláriumozzanak, mert pusztító hatással van a rákdiagnózis az elmére:

Számomra ez volt a legnehezebb, mert az életem kórházakban telt, és tudtam, hogy egy bizonyos értelemben a kórházban mindig biztonságban vagyok. Most, hogy haza kellett mennem, újra egyedül maradtam. Ez volt a legsúlyosabb sokk, amit valaha is átéltem.

Arra biztatta az hasonló helyzetben lévőket, hogy osszák meg problémáikat és beszéljenek valakivel róluk - írta meg a LADbible nyomán a Bors.