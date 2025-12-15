Az ünnepek sokak számára megterhelőek, de akadnak olyanok is szép számmal, akik akár bele is betegedhetnek a nagy nyomásba.

Az év végi időszak sokak számára az elcsendesedés helyett fokozott fizikai és lelki igénybevételt jelent. Az Affidea Magyarország lapunkhoz eljuttatott felmérése szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban pedig a munkafolyamatok lezárása, az ajándékvásárlás, az ünnepi készülődés, a családi elvárások miatt tovább nő a terhelés.

Azonban a tartós stressz nemcsak lelki, hanem komoly fiziológiai következményekkel is járhat, ami rövid és hosszú távon is megviseli a szervezetet. Egyre több a szívpanasz az ünnepek körül – jegyzik meg – hiszen a karácsonyi rohanás többet árt, mint gondolnánk – írták a cég sajtóközleményében.