A divatos reggeli rutinok valójában ennyire egészségesek

A közösségi médiában számos egészségügyi trend kering, amelyek tökéletes napkezdést ígérnek. Különösen népszerű: egy pohár langyos citromos víz vagy almaecetes víz éhgyomorra. Olyan hírességek, mint Beyoncé, Jennifer Aniston és Gwyneth Paltrow esküsznek rá. A keverék állítólag serkenti az emésztést, aktiválja az anyagcserét és erősíti az immunrendszert. De mi az igazság?

Citromos víz: csodaszer reggelente?

A citromok gazdag C-vitamin-források és antioxidánsnak számítanak, ami alapvetően egészséges. Azonban a citromos víz állítólagos pozitív hatása az emésztésre tudományosan alig bizonyítható, állítja Fiona Steinberger dietetikus és táplálkozási szakértő az osztrák Standard szerint. „Alig vannak olyan magas színvonalú tanulmányok, amelyek bizonyítanák a citromos víz reggeli fogyasztásának pozitív hatását” – magyarázza, számol be a focus.de.

Valójában elsősorban a víz segít egy hosszú éjszaka után. Órákig tartó folyadékhiány után a test kiszárad. Egy pohár langyos víz reggel szabályozhatja a vízháztartást és beindíthatja a gyomrot. „Ehhez nincs szükség citromra” – hangsúlyozza Steinberger. Azonban aki szereti az ízét és jól tolerálja a citromot, azzal feldobhatja a vizét. Ugyanakkor óvatosságra van szükség: „Nem mindenki tolerálja az aszkorbinsavat éhgyomorra.” Érzékeny embereknél a citromos víz gyomorégést, hasmenést vagy hányást okozhat.

Egy másik fontos szempont: a víz ne legyen túl meleg. „A C-vitamin nem különösebben hőálló, 70 fok felett elpusztul” – magyarázza a szakértő. Ha tehát fontosnak tartjuk a vitaminokat, ügyelnünk kell arra, hogy az ital csak langyos legyen.

Veszély a fogakra

A lehetséges gyomorproblémák mellett van még egy szempont, amelyet sokan nem vesznek figyelembe: a fogak egészsége. A citrom savtartalma károsíthatja a fogzománcot és hosszú távon károsíthatja azt. Különösen problémás, ha az ivás után azonnal fogkefét veszünk a kezünkbe. „A fogkefe fokozná a negatív hatást” – figyelmeztet Steinberger. Ehelyett a citromos víz után öblítsük ki a szánkat tiszta vízzel, vagy használjunk szívószálat, hogy minimálisra csökkentsük a fogakkal való érintkezést.

Almaecet: csodaszer vagy mítosz?

Az almaecet is szilárd helyet foglal el sok egészségtudatos ember reggeli rutinjában. Számos pozitív hatást tulajdonítanak neki: állítólag elősegíti az emésztést, erősíti a bélflórát, sőt stabilizálja a vércukorszintet is. De mennyi ebből igazán bizonyított?

„A tanulmányok száma meglehetősen csekély”, mondja Steinberger. De legalább a vércukorszint tekintetében van néhány utalás. A 2-es típusú cukorbetegeknél végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az ecetsav szabályozhatja a vércukorszintet. „Különösen egy szénhidrátban gazdag étkezés előtt az ecetes víz pozitívan befolyásolhatja a vércukorszintet” – mondja Steinberger.

Vércukorszint és teltségérzet

Ennek oka a ecetben található rövid láncú zsírsavak hatása. Úgy tűnik, hogy javítják az inzulinérzékenységet, így a szervezet hatékonyabban tudja feldolgozni a cukrot. „Az inzulin hatékonyabban tud működni, és a sejtek könnyebben felveszik a cukrot” – magyarázza a táplálkozástudós. Ennek két előnye van: csökkennek a vércukorszint-csúcsok, amelyek gyors teljesítménycsökkenéshez és éhséghez vezetnek. Ezenkívül hosszabb ideig érezhetjük magunkat jóllakottnak.

Ahhoz azonban, hogy ezt a hatást elérjük, a következőket kell tennünk: „Nem arról van szó, hogy reggel éhgyomorra kell meginni az italt, hanem körülbelül 15-20 perccel étkezés előtt” – pontosítja Steinberger. Akik nem szeretik a savanyú ízt, egyszerűen keverhetik az ecetet a salátaöntetbe. „Ha almaecetet használunk a salátaöntethez, akkor ugyanazt a hatást érhetjük el. És a salátával még egy kis rostot is bevihetünk az étkezésbe!” – mondja a szakértő.

Nem csodaszer, de nem is ártalmas

Sem a citromos víz, sem az almaecet nem olyan csodaszer, aminek gyakran beállítják őket. Aki szereti az ízüket és nincs egészségügyi problémája, nyugodtan beépítheti őket a reggeli rutinjába. A tudományosan bizonyított előnyök azonban korlátozottak. Különösen a citromos víz esetében kell odafigyelni a fogakra, az almaecet pedig inkább akkor hat pozitívan, ha étkezéssel kombinálják.

Steinberger a trendről szóló végső ítéletét osztrák bájjal fogalmazza meg: „Ha nem segít, nem is árt.” Valószínűleg nem lesz nagy hatása, de egy pohár citromos víz vagy almaecet – mértékkel és körültekintően fogyasztva – nem árthat.