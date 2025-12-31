Hogyan építsünk be egészséges szokásokat az életünkbe az új évben?

Hamarosan itt az év vége, jó alkalom ez arra, hogy eldöntsük, mely szokásokat építsünk be a mindennapjainkba januártól kezdődően.

A naptári mérföldkövek, mint például egy hónap kezdete vagy egy ünnepnap kezdete, jó pszichológiai horgonyként szolgálnak az agy számára. Az agy „új ciklusokként” értelmezi őket, és egy új kezdet érzetét kelti, csökkentve a változással szembeni belső ellenállást – állítja Elena Groza neuropszichológus.

A szakértő azt tanácsolta, hogy három kérdéssel kezdjünk egy listát: pontosan mi az, ami az életünkben jelenleg nem kielégítő, milyen igényt fog kielégíteni az új szokás, és mit fog megváltoztatni a jövőben.

Kezdésként válasszunk egy nagyon egyszerű szokást, hogy az ellenállásnak esélye se legyen érvényesülni. Például ahelyett, hogy megígérnénk, hogy napi egy órát testmozgással töltünk, tűzzünk ki célul legalább 10 perc edzést. Ugyanez a megközelítés más tevékenységeknél is működik – állítja a Sports.kz.

Egy konkrét megfogalmazás segít a szokás kialakításában: világosan meg kell határozni a cselekvések sorrendjét, meg kell adni az időt és a helyet. Például: „Minden hétköznap este 10:30-kor elteszem a telefonomat és lefekszem” – jegyezte meg a szakember.