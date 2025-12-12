Ez a tumormarker a szívbetegségek magas kockázatára utal

A Pennsylvaniai Egyetem tudósai szerint a méhmiómában szenvedő nőknél több mint 80%-kal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek hosszú távú kockázata.

A kutatók számításai szerint a miómák összességében több mint 80%-kal növelték a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

A tanulmány eredményeit az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság folyóiratában (JAHA) tették közzé.

A kutatók 2,7 millió, körülbelül 41 éves nő adatait elemezték. Az alanyokat 10 évig követték nyomon, feljegyezték a szívrohamok, stroke-ok és perifériás artériás betegségek előfordulását, és összehasonlították azokat bizonyos diagnózisok meglétével.

Ezen állapotok közül különös figyelmet fordítottak a méhmiómákra, egy jóindulatú daganatra, amely a legtöbb nőnél 50 éves korra jelentkezik, és viszonylag kevés kutatás tárgyát képezi.

A megfigyelési időszak alatt a miómában szenvedő nők 5,4%-a tapasztalt legalább egy szív- és érrendszeri eseményt, szemben a mióma nélküli nők 3%-ával. A kutatók számításai szerint a miómák összességében több mint 80%-kal növelték a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A szív- és érrendszeri események valószínűsége különösen magas volt a 40 év alatti nők körében, ebben a csoportban a kockázat több mint 3,5-szeresére nőtt. Sőt, a kockázat még a diagnózis felállítása után tíz évvel is fennállt.

A szerzők szerint a miómák és a szívbetegségek közös biológiai folyamatokon keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz: krónikus gyulladás, simaizom-proliferáció és kötőszöveti felhalmozódás.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy az eredmények megerősítésre szorulnak, de már most arra utalnak, hogy a mióma diagnózisa fontos marker lehet a szívbetegségek kockázatának korai felmérésében, még más figyelmeztető tünetek hiányában is – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.