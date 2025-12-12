Miért van rosszkedvünk?

Már mindenkinek hiányzik a napfény, a legtöbb embernek nyomott a hangulata. De miért? Nézzük, mi zajlik le szervezetünkben ilyenkor.

Sokan tapasztaljuk, hogy az ilyen hosszantartó, szürke, ködös időben, amikor csökken a fény, úgy tűnik, az energiaszintünk és a hangulatunk is zuhanórepülésbe kezd. Ez nem egyszerű szeszély, hanem egy összetett biológiai és pszichológiai reakció és sajnos vagy nem sajnos, természetes jelenség derül ki az Időkép cikkéből. De járjuk körbe, hogy pontosan miért is történik mindez.

Az egyik legfontosabb ok a napfény, a fény hiánya. A szürke, felhős, téli időszakban a napfény intenzitása ilyenkor jelentősen csökken, ami D-vitamin hiányhoz vezethet, mely vitamin kulcsfontosságú a hangulat szabályozásában, és a hiánya összefüggésbe hozható a depresszióval.

Szintén a fény hiánya miatt ilyenkor gyakran alacsonyabb az ún. boldogsághormon, a szerotonin szintje, ellenben növekszik a melatonin termelése, amely akár még nappal is álmosságot és levertséget okozhat.

A szürke időjárás emellett megzavarhatja a belső biológiai óránkat, ami a fény és sötétség ciklusához "van beállítva". A tartós félhomály azt jelzi testünknek, hogy ideje aludni, ami fáradtságot és alacsony energiaszintet eredményez.

Pszichológiai szempontból nézve a dolgot viszonylag egyszerű a képlet: a szürke, borongós időt az agyunk gyakran a bezártsággal, a mozdulatlansággal, az unalommal vagy a nehézségekkel társítja össze, ezek a negatív asszociációk pedig befolyásolják a hangulatunkat. Ezzel ellentétben a szép, napos idő - amelyből most igencsak hiányt szenvedünk - nyitottságot, aktivitást és pozitív érzelmeket szokott előcsalogatni az emberekből.

Mivel a rossz időjárás korlátozza a szabadtéri tevékenységek lehetőségét ami egyfajta frusztrációt és elszigeteltséget okozhat, hiszen a négy fal között töltött idő hajlamossá tehet minket a tétlenségre és a dolgok túlgondolására.

De hogy ne csak a negatív oldalát nézzük a dolognak, lássuk, hogy mit tehetünk ellene?

Mozogjunk többet, akár bent, a lakásban. A rendszeres testmozgás endorfinokat szabadít fel, ami javítja a hangulatot.

Tartsuk fenn az aktív szociális életet, találkozzunk és beszélgessünk sokat barátainkkal, családtagjainkkal, ismerőseinkkel.

Pótoljuk a téli időszakban a D-vitamint.

Kritikus esetben fényterápiát is alkalmazhatunk. A hangulati zavarok kezelésére használt fényterápia a természetes napfényt utánozva segít újra beállítani a szervezet biológiai óráját és optimalizálni a hangulatért felelős hormonok szintjét

De aki igazi napfényre vágyik, azt is megteheti, hogy kirándul egyet az egyik hegyünkre, amely kilóg a ködfelhőzetből: ma reggelre például még a Normafa, Dobogókő vagy a Széchenyi-hegy is eleget tett ennek a feltételnek.