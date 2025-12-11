Az ízületi gyulladás elleni étrend

Az ízületi gyulladás kegyetlen betegség. Rengeteg ember szenved minden nap és minden éjjel a porc és az ízületek lebomlásából eredő fájdalomtól. Gyógymód nincs, csak fájdalomcsillapítók enyhíthetik a tüneteket.

A betegség legtöbbször könyörtelenül halad előre. Az érintettek ugyanis ördögi körbe kerülnek: minden mozdulat fáj, de a mozgáshiány elősegíti az izomleépülést és az ízületek pusztulását, ami viszont a funkciók fokozatos elvesztésével jár. Végül legtöbbször mesterséges ízületre, protézisre van szükség.

Az ízületi kopás elsősorban az életmód, azaz az egyéni táplálkozás és a mozgásprogram következménye. Különösen a túlsúlynak kettős negatív hatása van: egyrészt hatalmas terhet ró az ízületekre és kopáshoz vezet, másrészt a hasi zsír kedvezőtlen hírvivő és gyulladásos anyagokat termel.

Az ízületi kopás három fő kockázati tényezője:

túlsúly ízületi kopás gyulladások

Egyszerű életmódbeli változásokkal ez megelőzhető, így az „ízületi kopás egyirányú útja” irányát teljesen meg lehet változtatni. Kevesebb fájdalom, kevesebb gyulladás jelentkezik, és kevesebb fájdalomcsillapítóra is szükség van. Cserébe nagyobb a mozgékonyság, és ezzel jobb az életminőség.

Hogy ez hogyan működik nagy erőfeszítés nélkül, azt a német labdarúgó-válogatott egykori szakácsa és táplálkozási tanácsadója, Holger Stromberg, valamint a sportorvos és a hamburgi BG Klinikum rehabilitációs központjának vezetője, Helge Riepenhof mutatja be legújabb könyvükben, a „Stark gegen Schmerzen” (Erős a fájdalom ellen) címűben. A FOCUS online beszélgetett velük erről.

Az ízületi kopás már fiatalokat is érinthet

Az ízületi kopás alapvetően nem csak az idősek problémája. Már fiatalok is tapasztalhatnak korai és fájdalmas ízületi kopást. Holger Stromberg már 20 éves korában ízületi kopástól szenvedett, valószínűleg a munkája miatt, amelyben sokat kellett állnia.

„Csak akkor vizsgáltam meg, amikor hatalmas fájdalmat éreztem a bal oldali mozgásszervekben” – meséli a táplálkozási szakértő a FOCUS Online-nak saját tapasztalatairól. De túl sokáig várt, az ízületi gyulladás már tönkretette az egyik csípőjét, és új csípőízületet kapott.

„Hogy ez ne történjen meg újra, és megőrizhessem a jó állapotomat, az elmúlt 15 évben sok mindent megváltoztattam, a táplálkozás átalakítása mellett a torna és a rendszeres testmozgás is.”

A táplálkozás és a mozgás döntő tényezők

Helge Riepenhof ortopéd tovább folytatja: „Mert csak a célzott gyakorlatok és a megfelelő táplálkozás kombinációja vezethet hosszú távú sikerhez.”

1. Hogyan kell átalakítani az étrendjét

Holger Stromberg egyszerű irányelvei a célzott táplálkozáshoz: Kerülje az olyan ételeket, amelyek gyulladást elősegítő anyagokat tartalmaznak. Ide tartoznak:

hús,

tojás

tejtermékek

A cukor, a búzatermékek és az alkohol is elősegíthetik a gyulladásokat. Ugyanakkor nem minden zöldségfajta ajánlott ebben az összefüggésben. A hüvelyesek például fitinsavat tartalmaznak, amely szintén összefüggésbe hozható a gyulladásokkal. A kedvezőtlen anyagok azonban gyakran hatástalaníthatók az élelmiszerek intelligens elkészítésével, például áztatás vagy hosszú tésztázás révén.

Mit kell enni az ízületi gyulladás enyhítésére

„Röviden összefoglalva, a legjobb megoldás egy vegán étrend, amelyben kevés hüvelyes növény szerepel” – összegzi a szakács és táplálkozási tanácsadó. Ezzel szemben gyümölcsöket, zöldségeket, fűszereket, gyógynövényeket és olajokat fogyaszthat, amelyek természetes gyulladáscsökkentőket tartalmaznak, például: