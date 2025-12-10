Egészség
Vashiány megelőzése: ezek a hüvelyesek hatékonyabbak, mint sok készítmény
A hüvelyesek könnyen felszívódó vasat tartalmaznak, ami ideális a napi szükséglet fedezéséhez
A lencse, a borsó és a szójabab az emberiség legrégebbi termesztett növényei közé tartoznak – és alulértékelt potenciállal rendelkeznek: ferritin-vasat tartalmaznak. A lencsében található vas közel 70 százaléka ebben a formában van jelen, fehérjehéj védelme alatt.
A klasszikus, szabad vasaktól eltérően a ferritinvas nem blokkolódik olyan anyagok által, mint a fitinsav vagy a polifenolok. Stabil, jól felszívódik, és így természetes kulcs a biztonságos növényi vasellátáshoz.
Saját szállítási útvonal a testben
Hosszú ideig a növényi vas nehezen elérhetőnek számított. A modern kutatások azonban az ellenkezőjét bizonyítják: a ferritin a bélben egy saját, fejlett felszívódási utat használ – az úgynevezett ferritin-portot.
Ezen mechanizmus révén a molekula sértetlenül jut be a bélsejtekbe, ahol a vas célzottan felszabadul. Ezáltal felszívódása alapvetően eltér a hagyományos hem-vas vagy vas-II-sók felszívódásától. Sejtmodellekkel végzett tanulmányok igazolják a nagyon jó biológiai hozzáférhetőséget.
A lencse élen jár
Különösen a lencse lenyűgöző: 100 g-ban körülbelül 6 mg vas található, amelynek több mint kétharmada ferritin formájában van megkötve. Ez az arány teszi a lencsét az egyik legjobb növényi vasforrássá. A borsó és a szójabab is jelentős mennyiséget tartalmaz.
Szénhidrátjaik, fehérjéik és rosttartalmuk hozzájárul a stabil vércukorszinthez és az egészséges emésztéshez – igazi plusz a napi táplálkozásban.
Védelem és kíméletes hatás
A ferritin természetes csomagolásként hat: a fehérjekamra védi a vasat az emésztőrendszerben fellépő kémiai hatásoktól. Így sem a kalcium, sem a cink, sem a polifenolok nem akadályozzák a felszívódást – ez egy előny, amely más vasformákat gyakran korlátoz. Ugyanakkor a vas szabályozottan jut be az anyagcserébe. A szervezet szükségleteinek megfelelően tudja felhasználni, ami csökkenti az oxidatív stressz kockázatát.
További előnyök az egészség és a környezet számára
Minden adag lencse vagy tofu nemcsak értékes vasat, hanem antioxidáns növényi anyagokat is tartalmaz. Ezek csökkentik a gyulladásos folyamatokat és tovább javítják a vas felszívódását. Így a növényi ferritin-vas tökéletesen illeszkedik a modern, klímabarát táplálkozásba. Támogatja az esszenciális nyomelemek fenntartható ellátását – anélkül, hogy állati termékekre lenne szükség.
A vaskezelés jövője
A kutatók a fito-ferritint a szintetikus vaskészítmények természetes alternatívájának tekintik. Jól tolerálható, nem okoz gyomorpanaszokat és harmonikusan illeszkedik az anyagcserébe. Az élelmiszertechnológia új utakat nyit meg: a ferritin központi szerepet játszhat a dúsított vegetáriánus és vegán termékekben – az egészséges vasegyensúly érdekében minden életkorban – írja a focus.de.